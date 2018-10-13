به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ ای حمله وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به تظاهرات بازگشت فلسطینیان در روز گذشته را محکوم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه ترکیه در این خصوص آمده است: حمله شنیع به تظاهرات کنندگان فلسطینی در جریان اعتراضات صلح آمیز دیروز در غزه که به کشته شدن ۷ نفر منتهی شد را محکوم می کنیم.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: اسرائیل باید بفهمد که نمی تواند فلسطینیان را با ادامه سیاست خشونت خود از حقوق مشروع و تاریخی‌شان محروم کند.

لازم به ذکر است، راهپیمایی‌های بازگشت در ۳۰ مارس سال جاری (۱۰ فروردین) همزمان با «روز زمین» آغاز شد.