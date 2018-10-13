به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امیرزاده عصر شنبه در آئین آغاز عملیات مرمت و بازسازی عمارت تاریخی ملک شهر بوشهر اظهار داشت: ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح مرمت تکمیلی عمارت ملک پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای بازسازی و مرمت بناهای تاریخی بوشهر بیان کرد: تبدیل بنای تاریخی عمارت ملک به کانونی فرهنگی و توریستی برای استفاده گردشگران در دستور کار است.

امیرزاده با اشاره به اهمیت بالای عمارت ملک، اضافه کرد: افرادی اقدام به تصرف این عمارت کرده بودند که با همکاری نیروی انتظامی، شهرداری، فرمانداری بوشهر و دستگاه‌های حمایتی تخلیه می‌شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر ادامه داد: افراد نیازمندی که در این عمارت سکونت داشتند نیز تحت حمایت سازمان‌های حمایتی استان بوشهر حمایت می شوند.

وی از تخلیه این عمارت در کوتاه‌ترین زمان خبر داد و افزود: به منظور تسریع در اجرای عملیات مقاوم سازی و استحکام بخشی عمارت ملک از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌شود.

امیرزاده با اشاره به اینکه عمارت ملک در فهرست آثار ملی ثبت شده است، خاطرنشان کرد: این عمارت یکی از معماری های منحصر به فرد کرانه خلیج فارس است و ظرفیت مهمی در بخش گردشگری شناخته می‌شود.