توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، هیات اتاق مشترک ایران و عمان در این سفر در دیدار با وزیر صنعت و تجارت عمان راه های بهره مندی هر چه بیشتر تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی از موافقتنامه تجارت آزاد عمان با کشورهای مختلف، حل موانع و مسائل بانکی ،استفاده از بنادر عمان به عنوان بندر ترانزشیپ جهت ترانزیت کالاهای ایرانی و همچنین افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های مشترک را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست مقرر شد اتاق مشترک ایران و عمان با همراهی سفارت ایران در مسقط و مسئولان دولتی عمان تا دستیابی به یک توافق چندجانبه و حل مسائل و مشکلات، مذاکرات را پیگیری کنند.

به گفته محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، طی این سفر موضوع اعطای خط اعتباری برای صدور خدمات فنی مهندسی و افزایش صادرات به عمان نیز بررسی شد و چگونگی ایجاد صندوق مشترک میان دو کشور نیز مورد توجه قرار گرفت. فراهم آوردن راه هایی برای توسعه صادرات شیلات از ایران به عمان توسط بخش خصوصی دو کشور از دیگر موضوعاتی بود که در نشست با معاون وزیر کشاورزی و شیلات و مدیرعامل شرکت شیلات عمان مورد توافق قرار گرفت.

ضرابی در این جلسه با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های ایران در تولید شیلات و آبزیان گفت: فعالان اقتصادی ایرانی این توانمندی را دارند که در کنار پوشش بازار عمان تولیدات خود را از طریق عمان به دیگر بازار ها صادر کنند.

وی افزود این امکان برای شرکت‌های عمانی وجود دارد که نسبت به سرمایه گذاری در ایران با هدف صادرات در حوزه شیلات اقدام کرده و از منابع ارزان قیمت صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

ضرابی نزدیکی دوکشور را مزیتی برای آغازاقدامات هماهنگ در زمینه شیلات دانست.

سعید العوفی معاون وزیر کشاورزی و شیلات عمان نیز ضمن تایید توانایی ایران در زمینه شیلات گفت: آماده ایم روابط خود را در زمینه صادرات شیلات ایران به عمان و صادرات مجدد آن به دیگر کشورها توسعه دهیم.

رئیس اتاق مشترک ایران وعمان پیشنهاد کرد در سفری که العوفی طی ۲ ماه آینده به ایران خواهند داشت، همایشی با حضور ایشان و بخش خصوصی دو کشور فعال در حوزه شیلات برگزار شود و دو طرف ضمن ارایه توانمندی‌های خود در این همایش، در جلسات رو در رو شرکت کنند که این پیشنهاد مورد استقبال معاون وزیر کشاورزی عمان قرار گرفت.

رایزنی هیأت ایرانی با مسئولان علم و فناوری عمان نیز بخش دیگری از سفر به عمان بود. رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در دیدار با قائم مقام شورای پژوهش های علمی و قائم مقام پارک علم و فناوری عمان با اشاره به توانمندی های ایران در حوزه استارتاپ ها، شرکت های هایتک، نانوتکنولوژی، IT و ICT گفت: پیرو مذاکرات سال گذشته هیات اعزامی به عمان به سرپرستی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیگیری موارد مطروحه و درخواستی از سوی بخش خصوصی ایران به عهده اتاق مشترک ایران و عمان واگذار شده است.

محسن ضرابی با اشاره به اقداماتی که در راستای این مسولیت انجام شده گفت: اتاق مشترک آمادگی دارد با اطلاع از زیرساخت‌ها و نوع تسهیلاتی که می تواند در اختیار شرکت های ایرانی در عمان قرار گیرد شرکت‌های ایرانی را ترغیب کند با همکاری این اتاق به همکاری با طرف‌های عمانی بپردازند.

وی همچنین پیشنهاد کرد همایشی در تهران با حضور نمایندگان شورای پژوهش های علمی عمان، دانشگاه سلطان قابوس، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات عمان و اتاق عمان برگزار شود تا تسهیلات و خدماتی که می تواند در اختیار فعالان بخش خصوصی ایران قرارگیرد تشریح شود.

قائم مقام شورای پژوهش های علمی عمان و قائم مقام پارک علم و فناوری عمان ضمن استقبال از پیشنهاد برگزاری همایش توجیهی در تهران گفت: توسعه بخش نانو و فناوری های نانو زیر نظر دانشگاه سلطان قابوس، بخشICT زیر نظر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات عمان و چهار حوزه غذا و تکنولوژی، آب و محیط زیست، انرژی (نفت و گاز و انرژی های تجدیدپذیر) و سلامت زیر نظر شورای پژوهش های علمی عمان است.

طی این سفر مزیت های بندر و منطقه آزاد صلاله عمان نیز ارزیابی شد.

محمد امین صباغی زاده نایب رییس اتاق مشترک و رئیس اتاق بندرعباس و شهلا عموری نایب رئیس اتاق مشترک و رئیس اتاق اهواز ضرابی را در این سفر همراهی می‌کردند.