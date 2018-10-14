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۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در پاکستان

برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در پاکستان

انتخابات میان دوره ای پاکستان برای انتخاب ۳۵ نماینده مجلس ملی و مجالس ایالتی پاکستان ساعاتی پیش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، انتخابات میان دوره ای در پاکستان  امروز یکشنبه راس ساعت ۸ صبح به وقت محلی آغاز شد و تا ساعت ۵ عصر ادامه خواهد یافت؛ در این انتخابات میان دوره‌ای قرار است ۳۵ نماینده مجلس ملی و مجالس ایالتی پاکستان انتخاب شوند.  

کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرد: در این انتخابات قرار است ۹ میلیون و ۲۸۳ هزار نفر از حق رای دهی خود استفاده کنند که بدین منظور ۷ هزار و ۴۸۹ مرکز اخذ رای ایجاد شده است.

همچنین در این انتخابات ۵۱ هزار و ۲۳۵ نفر از کارکنان دولت امور نظارتی و برگزاری انتخابات را بر عهده خواهند داشت. در این انتخابات در مجموع ۶۴۵ نامزد انتخاباتی ثبت نام کردند.

 برای برگزاری این انتخابات، تدابیر شدید امنیتی در مناطق حساس اتخاذ شده است.

در این انتخابات برای نخستین بار پاکستانی های مقیم خارج از کشور می توانند از حق رای دهی خود استفاده کنند.

کد مطلب 4429612

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