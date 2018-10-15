ایجاد خط تولید داروهای گیاهی ایرانی در کنیا و اوگاندا

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۱۰روز گذشته، دکتر سورنا ستاری در راس هیأتی تجاری و فناور، متشکل از ۷۰ نفر از مدیران ۴۵ شرکت دانش‌بنیان و فناور و نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت و سازمان توسعه تجارت، به دو کشور کنیا و اوگاندا در شرق آفریقا سفر کرد.

این سفر در راستای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان ایرانی بوده است. در همین راستا با یکی از شرکتهای دانش بنیان که در این سفر با هدف صادرات و انتقال دانش فنی حضور داشت گفتگوئی کردیم.

دکترحجت‌الله ذبیحی مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده داروهای گیاهی در خصوص تفاهمنامه‌هایی که با اوگاندا و کنیا منعقد کردیم، به خبرنگار مهر گفت: موفق شدیم قراردادی به میزان پنج میلیون دلار با کنیا و دو میلیون دلار با کشور اوگاندا در راستای تولید داروهای گیاهی ایرانی منعقد کنیم.

وی با اشاره به اینکه قرار است که پنج خط تولیدی از پنج محصول را در این دو کشور راه‌اندازی کنیم، گفت: سه خط تولیدی مربوط به تولید پماد، شربت و کپسول و دو خط تولیدی برای محصولات دامی در کنیا و اوگاندا ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده داروهای گیاهی با بیان اینکه به این واسطه، محصولات ایرانی به کشور آفریقایی انتقال پیدا می‌کنند، تصریح کرد: قرار است به مدت ۱۰ سال مواد اولیه این خطوط تولیدی، در ایران تولید و به اوگاندا و کنیا فرستاده شود.

ذبیحی ادامه داد: تولید و بسته‌بندی این محصولات با برند مشترک دو شرکت دانش‌بنیان ایرانی در این کشورها به تولید می‌رسد که بعد از دو سال هم انتقال دانش فنی آن به کنیا و اوگاندا صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده داروهای گیاهی با تأکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود با این روش، بازار کنیا و اوگاندا را داشته باشیم، اظهار کرد: تولید مواد اولیه این خطوط تولیدی به مدت ۱۰ سال می‌تواند سالانه اشتغال‌زایی زیادی برای کشاورزان ایرانی داشته باشد.

وی با اشاره به محصولاتی که قرار است در این دو کشور به تولید برسد، گفت: کپسول‌های درد، گوارش، تقویت قوای جنسی، جوان‌کننده، تقویت سیستم ایمنی بدن و ... از جمله محصولاتی هستند که در حوزه انسانی قرار است به تولید برسند.

به گفته ذبیحی، همچنین پمادهای زخم بستر، زخم‌های دیابتی، سوختگی، درد مفاصل، هموروئید، آفاتاب سوختگی، ادرار سوختگی کودکان، ضد جوش، ضد لک و ... از جمله محصولاتی هستند که در کشور آفریقا با راه‌اندازی خط تولیدی‌شان، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: با این اقدام ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار در سال برای ۱۵۰ تا ۲۰۰ کشاورز اشتغالزایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده داروهای گیاهی تأکید کرد: از سه ماه آینده اولین تولید آزمایشی را شروع خواهیم کرد و تا یک ماه آینده ماشین‌آلات به این دو کشور، انتقال داده و نصب خواهد شد.

وی تأکید کرد: تا قبل از پایان سال میلادی، تولیدات محصولات ایرانی در حوزه گیاهان دارویی به واسطه این قرارداد در کنیا و اوگاندا آغاز می‌شود.

ذبیحی با بیان اینکه چهار متخصص از این شرکت‌ها به این دو کشور برای نظارت بر پروسه تولید و ساخت این داروها می‌روند، گفت: از یک سو سفارت جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و از سوی دیگر، وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی و وزارت صنایع آفریقا برای انتقال دانش فنی و تولید محصولات ایرانی در این کشور همکاری زیادی کرده‌اند.