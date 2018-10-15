۲ بازیگر جدید جلوی دوربین «حکایت های کمال» رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در حالی که تصویربرداری سریال «حکایت های کمال» همچنان در شهرک غزالی ادامه دارد، شهرام عبدلی و شهربانو موسوی جلوی دوربین این پروژه رفتند. تاکنون بیش از ۳۰ درصد سریال تصویربرداری شده است و تدوین سریال را به طور همزمان شادی شایانفر انجام می دهد.

سریال ۱۵۰ قسمتی «حکایت های کمال» به تهیه کنندگی محسن شایانفر و کارگردانی قدرت‌الله صلح میرزایی، اوایل مرداد ماه در شهرک غزالی کلید خورد.

محمود پاک نیت، شهره لرستانی، نگارعابدی، فلورنظری، علی مسلمی، کاظم هژیرآزاد، شهرام عبدلی، سیروس میمنت، حمید ابراهیمی، اکبرسنگی، آرش نوذری، داریوش سلیمی، سعید پیردوست، عباس محبوب، بیتا خردمند و حمید صفایی و شهربانو موسوی، به همراه هنرمندان خردسال محمدرضا شیرخانلو، امیرحسین کافتری و محمدحسین بلوکات و جمعی از بازیگران سینما و تئاتر جلوی دوربین این سریال رفته اند.

این سریال روایتی از دهه ۴۰ است و ساختاری اپیزودیک دارد.

«حکایت های‌ کمال» اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته محمد میرکیانی است که قهرمان داستان یک نوجوان به نام کمال است. این سریال در مرکز سیما فیلم تولید می شود و ۱۵۰ قسمت دارد.

صلح میرزایی تاکنون سریال‌های «پنجره»، «رخصت» و «دختری به نام آهو» را برای تلویزیون ساخته است. سریال «هست و نیست» جدیدترین سریال محسن شایانفر در حوزه تهیه‌کنندگی هم زمستان گذشته به کارگردانی حسین سهیلی زاده از شبکه دو پخش شد.

سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از نویسندگان: نسیم عرب امیری، سید حسین امیرجهانی، آزاده محسنی، کریم خودسیانی، دستیار تهیه: علی اصغررضایی، مدیر تصویربرداری: ناصر محمودکلایه، صدابردار: وحید سلطانی، طراح صحنه و لباس: فرهاد عزیزی فرد، گریم: بابک شعاعی، تصویربردار: ناصر بیک زاده، جلوه های ویژه: حمید رسولیان، مدیر تولید: فرزین فرزدنیا، طراح بدلکاری: علیرضا فتحی، دستیار کارگردان: مجد جلالی، جانشین تولید: سعید کنگاور نظری، برنامه ریز: حامد صلح میرزایی، امور مالی: ابراهیم تفرشی، منشی صحنه: بیتا ارسطویی، مدیر تدارکات: مهدی آقامحمدی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: فرامرز بیات و مشاور رسانه ای: هادی داداشی.