به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، سریال ۱۵۰ قسمتی «حکایت های کمال» به تهیه کنندگی محسن شایانفر و کارگردانی قدرت‌الله صلح میرزایی، اوایل مرداد ماه گذشته در شهرک غزالی کلید خورده است و تصویربرداری همچنان ادامه دارد. به تازگی حمید ابراهیمی، اکبر سنگی و شهربانو موسوی به جمع بازیگران «حکایت های کمال» اضافه شده اند.

محمود پاک نیت، شهره لرستانی، نگار عابدی، فلور نظری، علی مسلمی، محمدرضا شیرخانلو، کاظم هژیرآزاد، شهرام عبدلی، سیروس میمنت و جمعی از بازیگران سینما و تئاتر جلوی دوربین این سریال رفته اند.

این سریال روایتی از دهه ۴۰ است و ساختاری اپیزودیک دارد.

«حکایت‌ کمال» اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته محمد میرکیانی محسوب می شود که قهرمان داستان یک نوجوان به نام کمال است. این سریال در مرکز سیمافیلم تولید می شود و ۱۵۰ قسمت دارد.

صلح میرزایی تاکنون سریال‌های «پنجره»، «رخصت» و «دختری به نام آهو» را برای تلویزیون ساخته است.

سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: ناصر محمودکلایه، صدابردار: وحید سلطانی، طراح صحنه و لباس: فرهاد عزیزی فرد، مدیرتولید: فرشید رئوفی، گریم: بابک شعاعی، تصویربردار: ناصر بیک زاده، جلوه های ویژه: حمید رسولیان، طراح بدلکاری: علیرضا فتحی، دستیار کارگردان: مجد جلالی، جانشین تولید: سعید کنگاورنظری، برنامه ریز: حامد صلح میرزایی، امور مالی: ابراهیم تفرشی، منشی صحنه: بیتا ارسطویی، مدیر تدارکات: مهدی آقامحمدی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: مهشید رئوفی و مشاور رسانه ای: هادی داداشی.