قوانین و مقررات دائمی «جایزه فرشته» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی جایزه فرشته، محمدعلی حیدری مدیر روابط‌ عمومی شهرکتاب فرشته با اعلام این خبر گفت: مجموعه فرهنگی- هنری شهرکتاب فرشته با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و حمایت از نویسندگان و هنرمندان مستعد، امسال برای پنجمین سالِ پیاپی، مسابقه «جایزه فرشته» را در دو حوزه «داستان کوتاه» و «عکس» برگزار می‌کند.

حیدری با اشاره به تفاوت‌های شرایط شرکت در بخش «داستان کوتاه» با دوره‌های پیشین گفت: از این پس در بخش «داستان کوتاه» آثار ارسالی باید در فرمت doc یا docx بوده و حداکثر تعداد کلمات ۳۵۰۰ کلمه باشد. همچنین آثار ارسالی نباید پیش از این در هیچ مسابقه‌ای شرکت کرده باشد، مضافا اینکه هر نویسنده امکان ارسال تنها یک اثر را به دبیرخانه «جایزه فرشته» خواهد داشت.

مدیر روابط‌ عمومی شهرکتاب فرشته با بیان اینکه تا دوره قبل، شرکت کنندگان نمی‌بایست اثر منتشر شده‌ای از خود داشته باشند افزود: این موضوع در جایزه فرشته مورد بررسی قرار گرفت و نظر شورای سیاستگذاری جایزه بر این بود تا این شرط از شرایط شرکت در جایزه حذف شود از همین رو از این پس حتی نویسندگانی که اثر منتشر شده‌ای هم داشته باشند می‌توانند در جایزه فرشته شرکت کنند.

وی افزود: محدودیت شرایط سنی که از دوره اول تا دوره سوم لحاظ شده بود، از دوره چهارم برداشته شد و شرکت در این جایزه بدون محدودیت سنی خواهد بود.

حیدری در ادامه با اشاره به اینکه در بخش عکس نیز عکس‌ها باید با ابعاد ۳۰۰ DPI و فرمت آن jpg باشند افزود: شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۳ عکس به دبیرخانه ارسال کند. در این بخش نیز عکس‌های ارسالی اگر در مسابقه یا جایزه دیگری حائز رتبه یا مقام شده باشند نیز می‌توانند در مسابقه شرکت کنند.

مدیر روابط‌ عمومی شهرکتاب فرشته گفت: مهلت ارسال آثار از یکم دی‌ماه آن سال لغایت سی‌ویکم فروردین ماه سال بعد خواهد بود.