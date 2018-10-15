اجرای ۱۰ سرشاخه گیر سیل در غرب مازندران نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سید وجیه الله موسوی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به نقش اجرای طرح های آبخیزداری در کاهش مخاطرات سیل اشاره و اضافه کرد: به عنوان نمونه در سیل اخیر در منطقه ماشلک، نیرنگ، کاظم رود عباس آباد و غیره که برنامه های آبخیزداری اجرا شده بود، عملکرد خوبی در کاهش مخاطرات سیل داشته است.

وی عنوان کرد: در بارندگی اخیر ۳۱۴ میلی متر بارندگی ظرف چند ساعت در رامسر ثبت شده است و این نشان می دهد یکی از راههای کاهش مخاطرات سیل و کم کردن آسیب ها پرداختن به آبخیزداری است.

موسوی با تاکید براینکه باید به بحث آبخیزداری بیشتر توجه شود گفت: در مناطقی که سرشاخه گیر نداریم باید اعتبار مورد نیاز جذب شود.

وی با اظهار اینکه ۱۰ سرشاخه گیر اضطراری در منطقه غرب مازندران شناسایی شده است گفت: برای اجرای هر طرح سرشاخه گیر به دو تا سه میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

موسوی یکی از اقدامات فوری برای کاهش اثرات سیل را برای حفاظت از تاسیسات در پایین دست، سرشاخه گیر بیان کرد و از اجرای طرح مطالعات حوزه آبخیز در ۱۰۰ هزار هکتار از عرصه های منطقه خبر داد و گفت: مطالعات طرح ههای آبخیزداری و آبخوانداری در غرب استان انجام می شود.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران با اظهار اینکه سازه ها نظیر سرشاخه گیر ها براثر سیلاب اخیر پر و کانال ها و لوله های داخل جنگل مسدود شده است گفت: خوشبختانه تاسیسات منابع طبیعی دچار آسیب نشد ولی لایروبی انهار و پل ها و کانال ها داخل جنگل لازم است.

موسوی با بیان اینکه برای اولین بار تیم کارشناسی از سوی سازمان جنگل ها برای بررسی و پایش علل سیل اخیر به غرب استان اعزام شده است گفت: این تیم به سرپرستی آقای حسین پور به منطقه اعزام شد و از تمام بخش ها مانند مرتع، جنگل، سازه ها و غیره بازدید کرد تا نقش مرتع جنگل و مرتع در بررسی و کاهش و کندکردن سیلاب بررسی شود.