یازدهمین همایش تجلیل از حافظان قرآن کریم در قزوین برگزار می شود

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یازدهمین همایش تجلیل از حافظان قرآن کریم شهر قزوین، شنبه ۲۸ مهر ماه سالجاری در شبستان امیرالمؤمنین (ع) مسجد النبی (ص) برگزار می شود.

وی افزود: در این همایش ۷۳۰ نفر از حافظان قرآن کریم شهر قزوین در قالب هزار و ۲۷۳ جزء تجلیل خواهند شد، این حافظان قرآن در ایام ماه مبارک رمضان داوری شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد:به مناسبت گرامیداشت کنگره ۳۰۰۰ شهید استان قزوین در این همایش از خانواده شهدای قرآنی و ایثارگران خادم قرآن نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی توسعه فعالیت‌های قرآنی، تشویق حافظان قرآن، ترویج مکارم اخلاقی و ارزش‌های اسلامی و ایجاد نشاط معنوی در سطح شهر قزوین را از جمله اهداف اجرای طرح تجلیل از حافظان قرآن برشمرد و گفت:تاکنون از هفت هزار و۸۰۰ حافظ قرآن شهر قزوین در قالب ۱۱ هزار جزء قرآن کریم تجلیل شده است، ۸۵ درصد شرکت کنندگان در طرح تجلیل از حفافظان قرآنی بانوان و ۱۵ درصد آقایان هستند.