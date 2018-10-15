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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹

مدیرکل زندان‌های هرمزگان:

برنامه «ماه‌عسل» موجب آزادی ۱۵ زندانی غیر عمد در هرمزگان شد

برنامه «ماه‌عسل» موجب آزادی ۱۵ زندانی غیر عمد در هرمزگان شد

بندرعباس - مدیرکل زندان‌های هرمزگان گفت: ۱۵ نفر از زندانیان دیه و جرایم غیر عمد این استان از محل کمک‌های مردمی ویژه‌برنامه ماه‌عسل در ماه مبارک رمضان از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی استادی با اعلام این خبر افزود: این افراد با واریز ۲ میلیارد ریال کمک‌های مردمی جمع‌آوری‌شده در برنامه ماه‌عسل به آغوش خانواده بازگشتند.

وی اظهارداشت: مجموع بدهی این زندانیان بیش از ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است که به علت بدهی مالی، مهریه، نفقه و دیه در زندان‌های هرمزگان بودند.

مدیرکل زندان‌های هرمزگان تصریح کرد: از این میزان بدهی ۲۲ میلیارد ریال بخشش شاکیان بود و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال نیز از محل سهم آورده خود مددجویان پرداخت شد.

استادی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۱۴۶ زندانی جرایم غیر عمد در زندان‌های هرمزگان هستند که میزان بدهی آن‌ها ۲۳۵ میلیارد ریال است.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال ۸۱ زندانی دیه و جرایم غیر عمد با بدهی بیش از ۱۰۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال از زندان‌های استان آزاد و به آغوش خانواده بازگشته‌اند.

مدیرکل زندان‌های هرمزگان در پایان گفت: پارسال نیز ۱۹۹ زندانی جرایم غیر عمد مالی با بدهی ۲۲۹ میلیارد ریال با کمک نیکوکاران از زندان‌های استان هرمزگان آزاد شدند.

کد مطلب 4431067

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