نائورت: ترامپ خواستار تحقیقات درباره ناپدیدشدن «خاشقجی» است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیثر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز دوشنبه در اظهاراتی ادعا کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهوری خواستار تحقیقات ریاض در خصوص موضوع قتل روزنامه‌ نگار منتقد عربستان در استانبول ترکیه شده است!

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص گفت: ترامپ خواستار تحقیقات آشکار و کامل درباره ناپدیدشدن روزنامه نگار روزنامه واشنگتن پُست شده است.

این درحالیست که در اقدامی که نشان از زمینه‌سازی ترامپ برای معامله با سعودی‌ها در موضوع «خاشقجی» دارد، وی ساعاتی پیش اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که افرادی بدون اطلاع ریاض به این اقدام مبادرت ورزیده باشند.

به گزارش مهر؛ جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد محمد بن سلمان و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست آمریکا چندی پیش (دوم اکتبر سال جاری میلادی) به همراه نامزد ترکیه ‌ای خود «خدیجه چنگیز» برای انجام کارهای ازدواج خود به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و پس از آن ناپدید شد.