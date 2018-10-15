پوشش بیمه ای زائران اربعین حسینی از ۲۰ کیلومتری مرز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت ثبت نام متقاضیان اعزام به پیاده روی بزرگ اربعین اشاره و اظهارکرد: امسال برای زائران اربعین خدمات بیمه ای به مدت ۳۰ روز ارائه می شود تا در صورت ایجاد مشکل زائران بتوانند خدمات مناسبی را دریافت کنند.

وی افزود:پوشش بیمه ای هر یک از بیمه شدگان در مسیرهای زمینی از فاصله ۲۰ کیلومتری پایانه های مرزی رسمی جمهوری اسلامی ایران آغاز و در طول مدت اقامت در شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین، سامرا و مسیرهای منتهی به آنها ادامه خواهد داشت و پس از خروج بیمه شده از خاک کشور عراق و ورود به ایران تا فاصله ی ۲۰ کیلومتری پس از پایانه مرزی خاتمه می یابد.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی تصر یح کرد: پوشش بیمه ای هر یک از بیمه شدگان در مسیرهای هوایی از زمان ورود به خاک کشور عراق آغاز و پس از خروج بیمه شده از خاک عراق و ورود به ایران خاتمه می یابد و معیار محاسبه زمان پوشش بیمه ای از زمان درج مهر خروج از کشور ایران تا زمان درج مهر ورود به ایران از طریق اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

حسینی تاکید کرد: خدمات بیمه ای به زائرانی که روادید قانونی قبل از سفر به عراق دریافت کرده باشند ارائه می شود و میزان تعهدات بیمه ای بابت هزینه بیمه و درمان سرپایی مبلغ ۲۰۰ هزار ریال ، فوت به هر علت مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال، تعهد فوت و نقص عضو در حوادث، حادثه تروریستی و بیوتروریستی مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، پرداخت غرامت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم کلی در اثر حادثه تا سقف ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، تعهدات درمان بستری بیمارستانی در اثر بیماری یا حادثه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و تعهدات درمان سرپایی تا سقف ۲۰ میلیون ریال خواهد بود.