به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی تکواندو در جریان برگزاری مراسم معرفی بهترین های سال ۲۰۲۶، پس از چند سال وقفه یکبار دیگر جایزه بازی جوانمردانه را اهدا خواهد کرد.

این جایزه با هدف تقدیر از افراد و مجموعه‌هایی در نظر گرفته شده است که در عرصه تکواندو، رفتار اخلاق‌مدارانه، احترام به حریف و روحیه جوانمردی را به نمایش می‌گذارند.

جایزه مذکور تمامی بخش‌های کیوروگی، پومسه و پاراتکواندو را شامل می‌شود و ورزشکاران، مربیان، داوران، تیم‌ها و سازمان‌های فعال در این رشته می‌توانند نامزد دریافت آن شوند.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی، احترام به رقبا، خویشتنداری در برابر تصمیمات داوری و رعایت اصول اخلاقی در جریان مسابقات از جمله معیارهای انتخاب برگزیدگان خواهد بود. فرایند انتخاب نیز با پیشنهاد هیئت نظارت بر مسابقات و ارزیابی نهایی کمیته نامزدی فدراسیون انجام می‌شود.

نخستین دوره ارزیابی این جایزه از مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان آغاز شده و در چند مرحله رقابت‌های گرندپری تکواندو جهان ادامه خواهد داشت.

فدراسیون جهانی تکواندو با احیای این جایزه درصدد است ارزش‌هایی همچون احترام، صداقت، دوستی و اخلاق ورزشی را در کنار موفقیت‌های فنی و کسب مدال، بیش از پیش در جامعه جهانی این رشته تقویت کند.

مراسم معرفی بهترین های سال موسوم به «Gala ۲۰۲۶» در روز پایانی مرحله نهایی گزندپری، هشتم آذرماه به میزبانی آستانه، قزاقستان برگزار خواهد شد.