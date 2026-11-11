به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی زمستان ۱۴۰۵ با حضور رئیس پلیس راهور فراجا و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول و همکار از جمله سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اورژانس و جمعیت هلال‌احمر برگزار شد.

در این جلسه سردار احمد کرمی اسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، ضمن قدردانی از حضور و همکاری مؤثر دستگاه‌های عضو کمیته، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مسئول برای اجرای هرچه بهتر طرح زمستانی تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربیات به‌دست‌آمده از اجرای طرح‌های گذشته اظهار داشت: نتایج مثبت حاصل‌شده در مأموریت‌های مشترک، مرهون همراهی، همکاری و مشارکت مؤثر تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول است.

سردار کرمی اسد همچنین با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی و میدانی دستگاه‌های مختلف افزود: بخش عمده مسئولیت‌ها و زحمات اجرای این مأموریت‌ها بر دوش نیروهایی است که در میدان و در شرایط دشوار مشغول خدمت‌رسانی هستند و شاید نام و حضوری در جلسات نداشته باشند؛ از این رو، قدردانی از تلاش‌های این عزیزان وظیفه‌ای شرعی و قانونی است.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط خاص جوی و وضعیت محورهای مواصلاتی در فصل زمستان تصریح کرد: اجرای موفق طرح زمستانی مستلزم هماهنگی همه‌جانبه میان تمامی دستگاه‌هایی است که در حوزه پیشگیری، مدیریت حوادث و ارائه خدمات امدادی و عملیاتی مأموریت و مسئولیت مشترک دارند.

وی یکی از اهداف اصلی برگزاری این نشست را ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول عنوان کرد و گفت: علاوه بر هماهنگی، هم‌پوشانی مأموریتی نیز از اهداف کلان و مهم اجرای طرح زمستانی است؛ موضوعی که می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌ها، اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی را افزایش دهد.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به سهم بالای عامل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه در تصادفات زمستانی، بر ضرورت ارتقای آمادگی خودروها، اطلاع‌رسانی دقیق شرایط جوی، پیش‌بینی محل‌های اسکان اضطراری و نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد.

وی در ادامه جلسه کمیته هماهنگی طرح زمستانی با بیان اینکه سهم ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه در حوادث جاده‌ای زمستان گذشته به ۲۸ درصد رسیده است، اظهار کرد: این رقم در سایر فصل‌های سال حداکثر حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد بوده و افزایش آن در فصل زمستان نشان می‌دهد شرایط جوی و وضعیت معابر تا چه اندازه می‌تواند زمینه‌ساز وقوع حوادث باشد.

وی با اشاره به هشدارهای سازمان هواشناسی درباره احتمال وقوع بارش‌های ناگهانی افزود: در روزهای اخیر نیز در برخی محورهای کشور شاهد بارش‌های ناگهانی بودیم و اطلاع‌رسانی و پیش‌بینی به‌موقع می‌تواند در کاهش خسارات و جلوگیری از حوادث مؤثر باشد.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همچنین با تأکید بر لزوم توجه به شرایط اقتصادی و تأثیر آن بر ایمنی خودروها گفت: رفع نواقص فنی وسایل نقلیه یکی از موضوعات مهم در کاهش خطرات سفرهای زمستانی است. در این زمینه لازم است مجموعه‌های امداد خودرو و شرکت‌های خودروساز، اقدامات تشویقی و حمایتی برای ترغیب رانندگان به رفع نقص خودروهای خود، به‌ویژه در مناطق سردسیر، در دستور کار قرار دهند.

ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و پیش‌بینی محل‌های اسکان اضطراری

وی اطلاع‌رسانی را یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت طرح زمستانی دانست و با قدردانی از تلاش رسانه‌ها اظهار کرد: ظرفیت رسانه‌ها و سازمان هواشناسی باید برای انتقال سریع و دقیق اطلاعات به دستگاه‌های مسئول و مردم به‌کار گرفته شود. پیش‌بینی‌های جوی نیز باید کاربردی، دقیق و متناسب با شرایط هر منطقه باشد تا نیروهای عملیاتی در هر محور از وضعیت پیش‌رو آگاهی کافی داشته باشند.

این مقام انتظامی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی محل‌های اسکان اضطراری تصریح کرد: محل‌های اسکان باید از پیش مشخص و به نیروهای پلیس و سایر واحدهای امدادی مستقر در منطقه معرفی شوند. این مراکز نیز نباید صرفاً به یک فضای ساختمانی محدود باشند، بلکه باید از نظر امکانات، تجهیزات و شرایط لازم برای پذیرش مسافران آمادگی داشته باشند.

بازدید مشترک از تجهیزات و کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی

وی همچنین خواستار بازدید مشترک دستگاه‌های مسئول از تجهیزات و امکانات مورد استفاده در عملیات زمستانی شد و گفت: در فرصت باقی‌مانده تا آغاز طرح، باید وضعیت آمادگی تجهیزات بررسی و نواقص احتمالی برطرف شود.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اهمیت ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزود: بازدیدهای مشترک پلیس و دستگاه‌های متولی از این ناوگان باید انجام شود و آموزش‌های لازم به مسئولان فنی و عوامل مرتبط ارائه شود. همراه داشتن تجهیزات زمستانی سالم و آماده‌به‌کار از الزامات سفر است و صرف وجود تجهیزات در خودرو، بدون اطمینان از سلامت و کارایی آن‌ها، کافی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تشکیل قرارگاه مرکزی طرح زمستانی در مرکز ترافیک پلیس راهور با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت نمایندگان استانی برای تقویت هماهنگی‌های عملیاتی شد.

پیشنهاد تغییر زمان آغاز طرح زمستانی

وی در پایان درباره زمان اجرای طرح زمستانی نیز پیشنهادی مطرح کرد و گفت: با توجه به ملاحظات تقویمی و شرایط اجرایی، پیشنهاد شده است زمان آغاز طرح به ۱۵ آذر تغییر کند و رزمایش نیز در صورت مساعد بودن شرایط در همان روز برگزار شود. بر اساس این پیشنهاد، محل برگزاری رزمایش دانشگاه امام حسین(ع) خواهد بود.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های حاضر در جلسه، بر ضرورت حفظ آمادگی همه مجموعه‌ها برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو تأکید کرد.

سردار محبی: طرح زمستانی ۱۴۰۵ با رویکرد پیشگیرانه و مبتنی بر مدیریت هوشمند مخاطرات اجرا می‌شود

سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه فراجا، در هشتادوهفتمین کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی زمستان ۱۴۰۵، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، طرح زمستانی را عملیاتی ملی و چندوجهی برای صیانت از جان مردم، مدیریت مخاطرات جوی و تضمین ایمنی سفرهای زمستانی دانست.

وی با بیان اینکه طرح زمستانی صرفاً یک مأموریت فصلی برای کنترل ترافیک یا استقرار نیرو در محورهای برف‌گیر نیست، اظهار کرد: انتظار می‌رود طرح زمستانی امسال با رویکردی متفاوت، پیشگیرانه و مبتنی بر مدیریت هوشمند مخاطرات اجرا شود تا از بروز حوادث و تبدیل سوانح به بحران‌های ثانویه جلوگیری کنیم.

عملکرد طرح زمستانی سال گذشته

رئیس پلیس راه فراجا در ادامه به تشریح عملکرد طرح زمستانی سال گذشته پرداخت و گفت: این طرح در ۱۲۳ گردنه برف‌گیر در ۲۸ استان کشور و با مشارکت ۳۲ قرارگاه پلیس راه اجرا شد. در این عملیات بیش از هزار نیروی عملیاتی و امدادی در بیش از ۷ هزار پایگاه ثابت و سیار به‌کارگیری شدند.

محبی با اشاره به تغییر رویکرد اجرای طرح در برخی استان‌های دارای شرایط اقلیمی متفاوت افزود: در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز با توجه به شرایط جوی و نیازهای منطقه‌ای، تمهیدات متناسب با وضعیت هر استان پیش‌بینی شد.

وی با اشاره به آمار نیروها و تجهیزات به‌کارگیری‌شده در طرح زمستانی گذشته، از مشارکت حدود ۹۱ هزار نفر نیرو، ۱۰ هزار دستگاه خودروی سبک و ۹ هزار دستگاه خودروی سنگین خبر داد و به تغییرات ظرفیت‌های عملیاتی و امدادی نسبت به سال قبل اشاره کرد.

کاهش ۱۲ درصدی جان‌باختگان حوادث رانندگی در زمستان گذشته

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به آمار جان‌باختگان تصادفات در طرح زمستانی گذشته اظهار کرد: با وجود افزایش جان‌باختگان حوادث ترافیکی در مجموع ۹ ماه سال، در فصل زمستان با کاهش ۱۲ درصدی جان‌باختگان نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بودیم.

وی افزود: در ماه‌های دی، بهمن و اسفند نیز روند کاهشی جان‌باختگان ثبت شد؛ به‌طوری‌که در دی‌ماه ۲۶۵ نفر، بهمن‌ماه ۷۴ نفر و اسفندماه ۶۴ نفر کاهش جان‌باختگان گزارش شد.

محبی همچنین استان‌های کرمان شمالی، آذربایجان غربی، البرز، یزد و مازندران را از جمله استان‌های دارای افزایش جان‌باختگان و استان‌های خوزستان، اصفهان، کرمان جنوبی، لرستان و اردبیل را از استان‌های دارای کاهش جان‌باختگان در دوره مورد بررسی عنوان کرد.

عدم توجه به جلو؛ مهم‌ترین علت تصادفات زمستانی

وی در تشریح علل وقوع تصادفات زمستانی گفت: عدم توجه به جلو با سهم ۴۳ درصدی، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با ۲۸ درصد و انحراف به چپ با ۱۱ درصد، مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات در این بازه زمانی بوده‌اند.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به پراکندگی زمانی تصادفات اظهار کرد: بیشترین سهم تصادفات در بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۲۰ با ۲۷ درصد ثبت شده است. همچنین ۱۸ درصد تصادفات در فاصله ساعت ۸ تا ۱۲، ۲۲ درصد در فاصله ساعت ۱۲ تا ۱۶ و ۱۵ درصد در فاصله ساعت صفر تا ۸ رخ داده است.

چهار محور اصلی در اجرای طرح زمستانی ۱۴۰۵

محبی با تشریح اهداف عملیاتی طرح زمستانی امسال، چهار محور اصلی را مورد تأکید قرار داد و گفت: پیشگیری از حوادث، حفظ عبورپذیری و باز نگه‌داشتن محورهای اولویت‌دار، امدادرسانی سریع به مصدومان و استقرار فرماندهی واحد برای پشتیبانی از مردم، اطلاع‌رسانی، اسکان، سوخت و تأمین خدمات ضروری از مهم‌ترین اولویت‌های این طرح است.

وی همچنین چالش‌های احتمالی اجرای طرح را برشمرد و عدم دسترسی به داده‌های دقیق و به‌موقع هواشناسی، نبود محل اسکان مناسب برای مسافران در راه‌مانده، ناهماهنگی تیم‌های امدادی و عملیاتی، کمبود تجهیزات متناسب با شرایط اقلیمی، کمبود سوخت در محورهای کوهستانی و نبود جرثقیل‌های سنگین در محورهای پرتردد را از جمله مشکلات قابل پیش‌بینی دانست.

رئیس پلیس راه فراجا با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی جرثقیل‌های سنگین در محورهای پرتردد و برف‌گیر، به‌ویژه در استان‌های شمالی، تصریح کرد: در زمان وقوع تصادفات و ایجاد راهبندان، تأخیر در حضور جرثقیل‌های سنگین می‌تواند موجب طولانی‌شدن انسداد مسیر و اختلال در امدادرسانی شود؛ بنابراین لازم است این تجهیزات پیش از آغاز طرح در نقاط مورد نیاز مستقر شوند.

اطلاع‌رسانی هوشمند و هشدارهای هواشناسی در دستور کار

محبی از پیش‌بینی اطلاع‌رسانی هوشمند به رانندگان هنگام ورود به محورهای کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر خبر داد و گفت: با استفاده از داده‌های سازمان هواشناسی و ظرفیت سامانه‌های پیامکی، می‌توان به رانندگان درباره ضرورت همراه داشتن تجهیزات زمستانی هشدار داد تا در صورت نداشتن امکانات لازم، از ادامه سفر خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی محل‌های اسکان اضطراری، تأمین جیره غذایی در گردنه‌ها، استقرار مسیرهای جایگزین برای تردد خودروهای امدادی، بازدید مشترک مدیران راهداری و پلیس راه از محورهای مواصلاتی و ساماندهی تابلوها و علائم ایمنی تأکید کرد.

رئیس پلیس راه فراجا افزود: تشکیل مرکز فرماندهی واحد، استقرار مشترک تیم‌های عملیاتی و امدادی در گردنه‌های برف‌گیر، دپوی کیسه‌های شن و نمک، بازدید از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و آمادگی شهرداری‌ها و ادارات راهداری برای برف‌روبی و نمک‌پاشی معابر از دیگر اقدامات ضروری پیش از آغاز طرح است.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شرایط جوی ناایمن خاطرنشان کرد: در زمان بارش برف و یخبندان، باید از صدور بارنامه و تردد ناوگان در محورهای پرخطر تا عادی‌شدن شرایط جوی جلوگیری شود.

انسداد محورهای پرخطر در صورت صدور هشدار قرمز

محبی با اشاره به اهمیت دریافت به‌موقع هشدارهای هواشناسی گفت: در صورت صدور هشدار قرمز برای محورهای مواصلاتی، باید متناسب با میزان خطر، اقدامات لازم از جمله انسداد کامل محورهای ناایمن انجام شود.

وی همچنین بر تشکیل قرارگاه طرح زمستانی در استان‌ها و حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط در شرایط هشدار قرمز تأکید کرد و خواستار اعلام به‌موقع وضعیت جوی و مخاطرات احتمالی از سوی سازمان هواشناسی شد.

رئیس پلیس راه فراجا در پایان، پیشنهاد آغاز طرح زمستانی از روز جمعه ۲۰ آذر ۱۴۰۵ و پایان آن در روز سه‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۵ را مطرح کرد و گفت: زمان و مکان برگزاری رزمایش طرح زمستانی با حضور اعضای کمیته هماهنگی تعیین خواهد شد.

سردار سلیمی: خدمات حمل‌ونقل عمومی در روزهای بارانی و برفی نباید مختل شود

سردار محمدباقر سلیمی در نشست هماهنگی اجرای طرح زمستانی، با قدردانی از تلاش دستگاه‌های مسئول در مأموریت‌های سال گذشته اظهار کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان علاوه بر مأموریت‌های جاری و مناسبتی، در یک سال گذشته با شرایط جنگی و ناامنی‌های حوزه حمل‌ونقل نیز مواجه بودند و برای مدیریت این شرایط همکاری کردند.

وی با اشاره به مشکلات خدمات حمل‌ونقل عمومی در روزهای بارانی و برفی، بر ضرورت حفظ فعالیت عادی تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها، به‌ویژه در کلان‌شهر تهران، تأکید کرد و افزود: مدیریت سفر، توزیع و تخصیص مناسب ناوگان و استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های اینترنتی برای جابه‌جایی مسافر و بار در نقاط بحرانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا همچنین نقش رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی و اصلاح رفتارهای ترافیکی مهم دانست و گفت: آموزش درباره تجهیزات زمستانی و آمادگی پیش از سفر باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

سلیمی با اشاره به خطر گازگرفتگی رانندگان ناوگان عمومی در فصل زمستان، خواستار اطلاع‌رسانی و آموزش برای پیشگیری از این حوادث شد.

رئیس پلیس ترافیک شهری: مدیریت بحران زمستانی نیازمند اقدامات پیش‌دستانه و هماهنگی دستگاه‌هاست

سرهنگ داود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری، با تأکید بر ضرورت مدیریت پیش‌دستانه مخاطرات زمستانی گفت: مدیریت بحران ناشی از بارش برف و یخبندان باید بر اساس برنامه‌ریزی و در قالب چرخه‌ای از اقدامات هماهنگ انجام شود؛ چراکه این عملیات به یک اقدام مقطعی محدود نیست و مراحل مختلفی از آمادگی تا بازگشت به شرایط عادی را در بر می‌گیرد.

وی در ادامه جلسه کمیته هماهنگی طرح زمستانی، با اشاره به مراحل مدیریت حوادث زمستانی اظهار کرد: مرحله نخست، آمادگی است که از زمان صدور هشدار زرد تا دو ساعت پیش از آغاز بارش را شامل می‌شود. در این مرحله باید تجهیزات و امکانات مورد نیاز در نقاط پیش‌بینی‌شده مستقر و مخازن شن و ماسه آماده باشند.

شکیبایی با اشاره به ضرورت نظارت بر کیفیت شن و ماسه مورد استفاده در عملیات زمستانی افزود: در برخی موارد، شن و ماسه‌های تأمین‌شده گل‌آلود هستند که خود می‌تواند به عاملی برای بروز حوادث تبدیل شود؛ بنابراین کیفیت مصالح و تجهیزات مورد استفاده باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پلیس ترافیک شهری همچنین یکی از چالش‌های موجود را نبود هماهنگی در تصمیم‌گیری درباره انسداد و محدودیت‌های ترافیکی دانست و تأکید کرد: بر اساس ضوابط، تشخیص و اعلام انسداد، محدودیت یا انحراف مسیر باید با هماهنگی پلیس انجام شود. با این حال، در برخی موارد مشاهده شده است که دستگاه‌ها بدون هماهنگی با پلیس راه، درباره مسدود کردن مسیر یا تغییر مسیر تردد تصمیم‌گیری کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بازگشت به وضعیت عادی نیز بخشی از چرخه مدیریت بحران است، گفت: پس از پایان بارش، خطر یخ‌زدگی، به‌ویژه در ساعات شب، همچنان وجود دارد و نباید از این مخاطره غافل شد. ازاین‌رو، ایمن‌سازی معابر پس از بارش و تا زمان رفع خطر باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

شکیبایی در پایان بر لزوم توجه به همه مراحل مدیریت بحران، از آمادگی پیش از بارش تا ایمن‌سازی و بازگشت به شرایط عادی، تأکید کرد و از همکاری و تلاش دستگاه‌های حاضر در اجرای طرح زمستانی قدردانی کرد.