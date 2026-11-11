به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یک بطری اسید سولفوریک در انبار کارخانه و یک بطری اسید سولفوریک در قفسه آزمایشگاه، روی کاغذ فرمول یکسانی دارند. اما اگر جایشان عوض شود، یکی نتیجه آنالیز را خراب می‌کند و دیگری هزینه‌ای بی‌دلیل به خرید تحمیل می‌کند. تفاوت این دو در مولکول نیست، در میزان ناخالصی، مستندات و کاربرد مجاز است. این راهنما نشان می‌دهد مواد شیمیایی صنعتی چه دسته‌هایی دارند، مواد آزمایشگاهی با آن‌ها چه فرقی دارند و پیش از سفارش باید چه چیزهایی را وارسی کرد.

مواد شیمیایی صنعتی چه دسته‌هایی دارند؟

صنعت شیمی را معمولاً به دو لایه تقسیم می‌کنند. لایه اول مواد پایه یا کامودیتی است: حجم تولید بالا، قیمت پایین و مشخصات استاندارد، مثل اسید سولفوریک، سود سوزآور و کربنات سدیم. لایه دوم مواد تخصصی است: حجم کمتر، ارزش بیشتر و فروش بر پایه عملکرد، مثل افزودنی‌ها، رنگدانه‌ها، سورفکتانت‌ها و کاتالیست‌ها.

برای انتخاب و خرید، دسته‌بندی بر اساس خانواده شیمیایی کاربردی‌تر است:

خانواده نمونه‌ها کاربرد رایج اسیدها سولفوریک، کلریدریک، نیتریک، فسفریک اسیدشویی فلزات، کود، باتری، تنظیم pH بازها سود سوزآور، پتاسیم هیدروکسید، آمونیاک صابون‌سازی، خمیر کاغذ، تصفیه آب نمک‌ها کربنات سدیم، کلرید سدیم، کربنات کلسیم شیشه‌سازی، پرکننده، تصفیه حلال‌ها استون، اتانول، متانول، تولوئن رنگ، چسب، استخراج، پاک‌کننده اکسیدکننده‌ها هیدروژن پراکسید، هیپوکلریت سفیدکننده، ضدعفونی افزودنی‌ها رنگدانه، سورفکتانت، پلاستیسایزر پوشش، پلاستیک، شوینده

یک نکته که اغلب نادیده گرفته می‌شود: مواد معدنی فقط اسید نیستند. بازها و نمک‌هایی مثل سود سوزآور و کربنات سدیم هم در همین گروه قرار می‌گیرند و در شیشه‌سازی و خمیر کاغذ نقش اصلی دارند.

فرق واقعی مواد آزمایشگاهی با صنعتی

در کارخانه، ناخالصی جزئی معمولاً اهمیتی ندارد، چون محصول نهایی به آن حساس نیست. در آزمایشگاه، ناخالصی باید شناخته‌شده و محدود باشد، گاهی در حد چند ppm. چند قطره آب در حلالی که برای واکنش حساس به رطوبت خریده‌اید، یا ردپای فلزات در اسیدی که برای آنالیز عنصری به کار می‌رود، کل کار را بی‌اعتبار می‌کند.

فرق دوم، مستندات است. مواد آزمایشگاهی با گواهی آنالیز همان بچ عرضه می‌شود و ماده صنعتی اغلب فقط یک مشخصه کلی دارد. پس وقتی نام ماده یکی است، پرسش درست این است: «با چه مشخصاتی و با چه سندی؟»

گریدهای مواد آزمایشگاهی شیمیایی را بخوانید

گرید یعنی سطح کیفیتی که سازنده برای ماده تعریف کرده است. چند گرید رایج:

گرید معنی مناسب برای Technical ناخالصی قابل تحمل، بدون تضمین آنالیزی تمیزکاری، فرآیندهای صنعتی Laboratory / CP خلوص عمومی با تعریف سازنده آموزش، کارهای غیرحساس، شست‌وشو Reagent / AR معمولاً نزدیک یا برابر ACS، با تعریف سازنده آنالیز روتین، تیتراسیون ACS Reagent منطبق با مشخصات کمیته مواد واکنشگر تحلیلی انجمن شیمی آمریکا آنالیز دقیق، گزارش رسمی USP / EP منطبق با فارماکوپه کنترل کیفیت دارویی HPLC / Spectro آزمون‌شده برای کروماتوگرافی و اسپکتروفتومتری HPLC، GC، UV Primary Standard خلوص استثنایی ساخت محلول‌های استاندارد

دو دام رایج وجود دارد. اول اینکه عبارت Reagent Grade به‌تنهایی لزوماً به معنای ACS نیست، مگر روی برچسب یا گواهی صریحاً نوشته شده باشد. دوم اینکه USP و ACS چیز یکسانی را نمی‌سنجند: ماده‌ای می‌تواند USP باشد و ACS نباشد، یا برعکس. بالاتر بودن عدد خلوص هم همیشه به معنای مناسب‌تر بودن نیست.

چهار سندی که باید قبل از خرید مواد آزمایشگاهی ببینید

برچسب بسته. نام ماده، شماره کاتالوگ، شماره بچ (Lot)، گرید، تاریخ انقضا و علائم خطر روی آن است.

گواهی آنالیز (COA). نتیجه آزمون‌های واقعی یک بچ مشخص است. مهم‌ترین بخش آن شماره بچ است که باید دقیقاً با شماره روی بطری یکی باشد. گواهی کلی و بدون شماره بچ، سند حساب نمی‌شود. روش‌های آزمون هم مهم‌اند، چون روش استاندارد اعتبار عدد را بالا می‌برد.

برگه ایمنی (SDS). سند استاندارد شانزده‌بخشی درباره خطرها، نگهداری، تجهیز حفاظتی، کمک‌های اولیه و حمل است. این برگه مختص بچ نیست و برای همه بسته‌بندی‌های یک محصول مشترک است.

برگه فنی (TDS). مشخصات و خواص فیزیکی را می‌گوید. برای انطباق ایمنی به SDS نیاز دارید و برای انطباق فنی به TDS.

پنج پرسش پیش از سفارش مواد شیمیایی صنعتی

روش کار چه گریدی می‌خواهد؟ اگر استاندارد یا دستورالعمل آزمون گرید مشخصی را الزام کرده، همان را بخرید. اگر نکرده، گرید بالاتر را فقط به‌خاطر اطمینان نخرید. بیش‌مشخصه‌گذاری یکی از رایج‌ترین هزینه‌های بی‌فایده در مصرفی‌های آزمایشگاه است.

مصرف شما چقدر است؟ بطری بازشده کیفیتش افت می‌کند. حلال‌ها و نمک‌های جاذب رطوبت پس از باز شدن آب می‌کشند. حجم متناسب با مصرف سه‌ماهه معمولاً از بسته بزرگ ارزان‌تر تمام می‌شود.

ظرف با ماده سازگار است؟ هر ماده‌ای در هر ظرفی نمی‌ماند. برای نمونه هیدروفلوئوریک اسید شیشه را می‌خورد و باید در پلاستیک نگهداری شود. نوع بسته‌بندی را در SDS بررسی کنید.

تاریخ انقضا چقدر مانده؟ ماندگاری ماده‌های بازنشده بسته به نوع ماده از یک تا چند سال است و عدد دقیق را COA و برچسب می‌گویند. موادی که قرار است ماه‌ها در انبار بمانند را با کمترین فاصله تا انقضا نخرید.

اسناد همراه بسته می‌آید؟ درخواست COA مخصوص بچ و SDS را از همان ابتدا بگذارید، نه بعد از رسیدن کالا.

بعد از خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اسیدها را جدا از بازها نگه دارید. اکسیدکننده‌ها را دور از حلال‌ها و مواد آلی بگذارید. حلال‌های قابل اشتعال جای تهویه‌شده و دور از حرارت می‌خواهند. برچسب اصلی را هرگز برندارید و تاریخ باز شدن را روی بطری بنویسید. ماده‌ای که فقط یک‌بار باز شده، اگر بی‌برچسب به ظرف دیگر ریخته شود، بعد از چند هفته هویتش گم می‌شود. خرید مواد آزمایشگاهی با رسیدن بسته تمام نمی‌شود و نگهداری درست بخشی از همان خرید است.

نشانه‌های هشدار هنگام انتخاب فروشنده مواد آزمایشگاهی

گواهی تحلیل کلی که شماره بچ ندارد یا با بطری نمی‌خواند

ظرف بی‌برچسب یا بسته‌بندی مجدد بدون ذکر گرید

قیمتی که با دامنه معمول بازار فاصله زیادی دارد

ناتوانی فروشنده در گفتن گرید دقیق یا ارائه SDS

پوشش آسیب‌دیده، پلمب شکسته یا تاریخ انقضای نزدیک

مواد شیمیایی را باید با سند خرید، نه فقط با نام. وقتی گرید، بچ و انقضا را وارسی کنید، بیشتر خطاهای پرهزینه آزمایشگاه پیش از شروع کار حذف می‌شوند.

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