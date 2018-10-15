به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مون جائه این» رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی اعلام کرد: رهبر کره شمالی برای خلع سلاح هسته ای تمایل دارد؛ لذا باید مشوقی در این مسیر برای پیونگ یانگ درنظر گرفت.

رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوفیگارو در این باره گفت: امسال چندین ساعت مذاکرات جامع با کیم داشتم. این دیدارها من را متقاعد کرد که وی تصمیم راهبردی برای صرف‌ نظر کردن از تسلیحات هسته‌ ای گرفته است.

وی در ادامه افزود: ما باید کیم‌ جونگ اون را متقاعد کنیم که در زمینه خلع‌ سلاح هسته‌ ای تصمیم درستی گرفته و باید او را در آرزویش برای تحقق صلح پایدار همراهی کنیم.