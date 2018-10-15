  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۰

«این»: تمایل صادقانه «اون» در خلع‌سلاح هسته‌ای باید تشویق شود

«این»: تمایل صادقانه «اون» در خلع‌سلاح هسته‌ای باید تشویق شود

رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی اعلام کرد: تمایل صادقانه رهبر کره شمالی در خلع‌سلاح هسته‌ای باید تشویق شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مون جائه این» رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی اعلام کرد: رهبر کره شمالی برای خلع سلاح هسته ای تمایل دارد؛ لذا باید مشوقی در این مسیر برای پیونگ یانگ درنظر گرفت.

رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوفیگارو در این باره گفت: امسال چندین ساعت مذاکرات جامع با کیم داشتم. این دیدارها من را متقاعد کرد که وی تصمیم راهبردی برای صرف‌ نظر کردن از تسلیحات هسته‌ ای گرفته است.

وی در ادامه افزود: ما باید کیم‌ جونگ اون را متقاعد کنیم که در زمینه خلع‌ سلاح هسته‌ ای تصمیم درستی گرفته و باید او را در آرزویش برای تحقق صلح پایدار همراهی کنیم.

کد مطلب 4431321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها