تشکیل کارگروه حقوقی و قضایی در ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در حاشیه سومین جلسه این ستاد و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: حضور اعضای ستاد با انگیزه، جدی و با علاقه بود و تکالیفی که جلسه قبل داده بودیم که شامل آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سیاست ها بود بررسی شد.

وی افزود: چهار کارگروه تشکیل شده بود و با پیشنهاد اعضاء کارگروه دیگری تحت عنوان حقوقی و قضایی تشکیل شد. مسئولین کارگروه ها مشخص شدند و قرار شد هفته ای یکبار تشکیل جلسه بدهند تا در حوزه شناسایی جریان های خبری، اطلاع رسانی، شناسایی ابهامات و شبهاتی که در ذهن مردم وجود دارد، نیاز اطلاعاتی و اخبار اقتصادی مردم احصاء شوند.

رحمانی فضلی ادامه داد: دستگاه های مختلف اجرایی مسئول شدند که حتما به این نیازها و مطالبات پاسخ دهند. همچنین مقرر شد هر دستگاه اجرایی حدود ٢٥ نفر از کارشناسان برجسته داخل و بیرون از دستگاه را داشته باشد تا در توضیح مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه در قالب خبر، گزارش و تحلیل با مردم در تماس باشند.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با بیان اینکه باید بتوانیم فضای رسانه ای خودمان را در حوزه ایجابی بگونه ای هدایت کنیم که زمینه ابهام زایی و تحریف و دروغ را از بین ببریم، تصریح کرد: با تشکیل کارگروه ها ظرف سه هفته ساختارها در حال تکمیل و تکالیف مشخص شده است. امیدواریم در جلسات بعد با ارائه پیشنهادها و راهکارها نگاه ها و نظرات نو از سوی رسانه ها مطرح شود.

وزیر کشور عنوان کرد: امیدمان در این کار این است که به کمک رسانه های داخلی اعم از سایت ها، روزنامه ها، مطبوعات و نشریات و حتی کانال های پیام رسان ها و خصوصا صداوسیما درکنار دستگاه هایی که ارتباط تریبونی با جامعه دارند مانند نمایندگان مجلس و ائمه جمعه بتوانیم آرامش، پویایی، فعالیت و در عین حال واقعیت را به مردم بگوییم.

رحمانی فضلی در پایان تاکید کرد: معتقدیم اگر واقعیت شرایط اقتصادی را به مردم بگوییم و مشارکت جدی آنها را بطلبیم حتما موفق خواهیم شد.