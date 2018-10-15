باید در مقابله با توطئه دشمنان به روز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی عصر امروز در جلسه ستاد اربعین در سالن شهید دورقی فرمانداری خرمشهر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از گذشته مورد تهاجم های مختلف قرار داشته و مقتدرانه توطئه های دشمنان را سرکوب کرده است اما امروز شگردهای دشمنان تغییر کرده و با زندگی مردم گره خورده است.

وی با تاکید بر لزوم به روز بودن برای مقابله با توطئه های نوین دشمنان، از اربعین به عنوان بستری مناسب برای توطئه چینی دشمنان یاد کرد و گفت: تردد دو میلیون زائر و استقرار ۴۵۰ موکب می تواند زمینه را برای فعالیت دشمنان فراهم کند و توجه به امنیت غذایی زائران برای مقابله با سوء قصدهای احتمالی ضروری است.

فرماندار خرمشهر، رعایت برخی الزامات را لازمه مقابله با اقدامات و تصمیم های خرابکارانه دانست و افزود: یکی از این الزامات پای کار بودن و انجام وظیفه بیش از چارچوب سازمانی است.

وی تاکید کرد: اگر رویکرد اینگونه باشد و شبانه روزی برای کمک به حرکت پرشور اربعین تلاش شود، وضعیت مطلوب برقرار می شود و آیندگان از عملکرد امروز به نیکی یاد خواهند کرد.