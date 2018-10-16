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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

درخواست گزارشگران بدون مرز برای تامین امنیت انتخابات افغانستان

درخواست گزارشگران بدون مرز برای تامین امنیت انتخابات افغانستان

سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار تامین امنیت خبرنگاران در روز انتخابات پارلمانی آتی افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن تاکید بر نقش خبرنگاران در برگزاری شفاف انتخابات افغانستان گفت که باید امنیت آنها در روز انتخابات تامین شود.

«رضا معینی» مسئول دفتر گزارشگران بدون مرز در ایران و افغانستان گفت که با نزدیک شدن به روز انتخابات، حملات هدفمند به رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش یافته است.

این درحالی است که «رفیع صدیقی»  رئیس کمیته‌ رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان طی کنفرانس خبری از نهادهای امنیتی این کشور خواست تا در روز انتخابات به امنیت و مصونیت خبرنگاران توجه داشته باشند.

وی گفت که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نهادهای ذیربط باید در روز انتخابات، اطلاعات لازم را در اختیار خبرنگاران قرار دهند.

 انتخابات پارلمانی افغانستان در تاریخ ۲۸ مهر یعنی تا ۵ روز دیگر در ۳۳ ولایت این کشور برگزار می شود.

کد مطلب 4431568

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