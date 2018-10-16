آمادگی برای ایجاد پارکینگ مخصوص خودروهای سنگین در شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، امین رفیعی ظهر امروز سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز توزیع عادلانه بار در شهرستان بناب ابراز داشت: اجازه نخواهیم داد عده ای اخلال گر برای رسیدن به منافع شخصی در توزیع عادلانه بار سوءاستفاده کنند.

وی گفت: با ایجاد این مجموعه تلاش خواهیم کرد با حذف واسطه گری توزیع بار بصورت عادلانه در سطح شهرستان انجام گیرد.

رفیعی ضمن اعلام آمادگی شهرستان برای تأمین زمین مورد نیاز برای ایجاد پارکینگ مخصوص خودروهای سنگین در شهرستان از اقدامات انجمن صنفی رانندگان و مسئولان هشت شرکت حمل و نقل و باربری شهرستان و همکاری آن ها در ایجاد این مجموعه قدردانی کرد.

وی سپس با تأکید بر اینکه دولت خود را موظف به تأمین نیازها و مطالبات رانندگان می داند؛ افزود: تولید و حمل و نقل لازم و ملزوم یکدیگرند و تولید، شرکت های باربری و رانندگان به عنوان ۳ ضلع یک مثلث به همدیگر نیازمند هستند و از این رو منافع هر سه قشر باید تأمین شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب در عین حال تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد عده ای اخلال گر از هر قشری که باشند، برای رسیدن به مطامع شخصی خود خارج از چارچوب تعریف شده قدم بردارند و هدف نهایی این است که منافع شرکت ها و رانندگان بطور مساوی تأمین و واسطه گری حذف شود.

ماندن بار در واحدهای تولیدی به دلیل نبود کامیون خط قرمز ما است

این گزارش حاکی است، رئیس انجمن صنفی رانندگان بناب نیز در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات و تلاش های مدیرکل راهداری استان، فرماندار شهرستان، اعضای شورای تأمین و شرکت های باربری گفت: با ایجاد مرکز توزیع عادلانه بار ۲ هزار و ۳۲۹ نفر نوبت دهی شده اند که ۲ هزار و ۱۶۶ نفر از رانندگان حواله های خود را دریافت و یک هزار و ۴۰۰ دستگاه کامیون بار خود را زده اند.

مصطفی سقزچی عمده مشکل فعلی رانندگان را نبود پارکینگ مخصوص اعلام کرد و از مسئولان خواستار اختصاص زمین مورد نیاز برای ایجاد پارکینگ شد.

وی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از همکاری صمیمانه شرکت های باربری و رانندگان تصریح کرد: با راه اندازی مرکز توزیع عادلانه بار بطور ۲۴ ساعته بار در شهرستان توسط رانندگان بارگیری می شود.

رئیس انجمن صنفی رانندگان بناب تأکید کرد: ماندن بار در واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل نبود کامیون خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد هیچ باری در شهرستان بخاطر نبود کامیون به مشکل بخورد.