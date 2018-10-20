به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازمرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنای دستی و گردشگری، علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، امروز جمعه 27 مهر در مراسم پایانی چهل‌ویکمین سمپوزیوم سالانه ایکوفوم که با حضور مهمانان و مسئولان داخلی و خارجی در محل موزه ملی ایران برگزار شد، تصریح کرد: «خوشحالم که امروز دوباره فرصتی شد که در جمع پژوهشگران، موزه‌داران، باستان‌شناسان و افرادی که در حوزه میراث‌فرهنگی فعالیت دارند، حضور یابم و ازاین‌رو از همه مدیران و برنامه ریزان این رویداد تشکر می‌کنم.»

او افزود: «همه ما درباره موزه ذهنیت و تعاریفی داریم که شاید این تعاریف و برداشت‌ها تفاوت‌هایی داشته باشد اما خطوط مشترکی وجود دارد که ما را رهنمون می‌کند تا تعریف مشترکی از موزه داشته باشیم. بهترین تعریف آن است که موزه استانداردترین پدیده در جهان هستی است. با این تعریف مشخص می‌شود که موزه‌ها نقش مهمی در زندگی افراد دارند و نشان می‌دهد که موزه‌ها تنها در گذشته نیستن،د بلکه حال و آینده نیز می‌توانند از موزه‌ها تجربه کسب کنند.»

او گفت: «موزه‌ها می‌توانند چراغ راهی برای آینده جوامع بشری باشند و وجه مشترکی که در همه موزه‌ها می‌توان به آن پرداخت این است که اجتماعی گردهم آمده‌ و با تولیت دولت‌ها مکانی را به‌عنوان موزه‌ایجاد کرده‌اند تا این موزه‌ها محلی برای انتقال تجربه باشد. بی‌شک موزه‌ها و میراث‌فرهنگی پیوند ناگسستنی دارند. موزه‌ها راویان میراث‌فرهنگی هستند و اشیای تاریخی مسیر فرهنگی یک جامعه را روایت می‌کنند.»

مونسان گفت: «علاوه بر کارکردهای فرهنگی موزه‌ها، امروزه یکی از مؤلفه‌های مهم موزه‌ها کارکردهای گردشگری آن‌هاست و حجم بسیاری از گردشگران را گردشگران فرهنگی تشکیل می‌دهد.»

او ادامه داد: «موزه‌ها روایتگر ابعاد مختلف زندگی بشر است، لذا موزه‌ها با موضوعات مختلفی در دنیا وجود دارند که نشان‌دهنده همه دستاوردهای مادی و معنوی بشریت هستند. با این اهمیتی که موزه‌ها دارند، در دولت تدبیر و امید نیز اقدامات مهمی در راستای موزه‌های انجام شده است.»

او گفت: «در دولت تدبیر و امید هم به‌لحاظ تعداد و هم به‌لحاظ ارتقای کمی موزه‌داری، اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، به‌گونه‌ای که تا قبل از دولت تدبیر و امید 450 موزه در کشور فعال بود، اما در دولت تدبیر و امید 200 مورد به موزه‌های کشور اضافه شده است و اگر همین روال ادامه یابد، ظرف سه سال آینده یعنی تا پایان دولت دوازدهم می‌توانیم احداث هزارمین موزه کشور را جشن بگیریم. اما مهم‌تر از این آن است که خوشبختانه با اقداماتی که انجام شده بازدید از موزه‌ها نیز به‌شدت رشد داشته است و عید امسال آمارهای بی‌نظیری را داشته‌ایم.»

او گفت: «در سال‌های گذشته بیشترین بازدید از موزه ملی ایران روزانه 2500 نفر بوده است اما در نوروز امسال شاهد بازدید روزانه 14هزار نفر از موزه ملی ایران بودیم و این موضوع نشان می‌دهد بازدید از موزه‌ها مانند بازدید از سینما و تئاتر به سبد فرهنگی خانواده‌ها اضافه شده است.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: «ضمن این‌که در این دولت، در راستای تقویت فعالیت‌های نرم‌افزاری موزه‌ها نیز اقدامات خوبی انجام شده و برخی نیز در حال انجام است که فروش الکترونیک بلیت یکی از کارهایی است که در حوزه موزه‌داری در کشور انجام شده است.»

او گفت: «هم‌چنین برپایی موزه‌های مشترک کشورهای مختلف دنیا با سایر موزه‌های ایران ازجمله موزه ملی نیز یکی دیگر از اقدامات بسیار مناسبی است که انجام شده که می‌توانند به تقویت صلح و دوستی کمک کنند. دراین‌باره به‌عنوان‌مثال می‌شود به نمایشگاه موزه لوور در تهران و نیز نمایشگاهی که به‌صورت مشترک با کره جنوبی اجرا کردیم و نیز نمایشگاه هلند در تهران در حال حاضر و همچنین دو نمایشگاه ایران در خارج از کشور اشاره کرد.»

معاون رئیس‌جمهوری گفت: «برپایی این نمایشگاه‌ها و تقویت این ارتباطات فرهنگی تعاملات بین ملت‌ها و دولت‌ها را بیشتر خواهد کرد و برای تعمیق روابط بین کشورها و دولت‌ها بااهمیت است.»

او در ادامه به موضوع «موزه و تقدس» اشاره کرد و افزود: «موزه‌ها با مقدسات جدایی‌ناپذیر هستند، بسیاری از اماکن مذهبی در دنیا محل بازدید دوست داران فرهنگ هستند و به محلی به‌عنوان موزه‌های مذهبی تبدیل شده‌اند و در کشور ما نیز این اماکن وجود دارد و خیلی از موضوعات محتوایی موزه‌های ما را نیز همین موضوعات مذهبی و مقدس تشکیل می‌دهند.»

او در ادامه گفت: «در کشور ما ادیان در کنار هم به‌خوبی زندگی کرده‌اند در حال حاضر کلیساهای تاریخی وجود دارد و علاوه بر این فضاهای مذهبی و آرامگاه‌های مقدس، فضاهایی نیز مربوط به دین اسلام به‌عنوان موزه و اماکن تاریخی وجود دارد که خود این یک فضای بسیار مناسب برای گردشگری دینی است. علاوه بر این نیز فضاهایی مرتبط با دفاع مقدس در کشور وجود دارد. دوران دفاع مقدس که یک جنگ تحمیلی علیه ملت بوده است و این دوران یک برگ زرین از دوران مقاومت مردم ایران است، فضاهایی مربوط به دفاع مقدس در کشور وجود دارد به‌ویژه موزه دفاع مقدس تهران که پیوند بین موزه و تقدس را نشان می‌دهد.»

او گفت: «امید دارم با تلاش همکارانم و کمک دولت بتوانیم در پایان دولت دوازدهم دستاورد و کارنامه خوبی را هم در جهت ارتقای کیفت و هم در جهت ارتقای کمیت موزه شاهد باشیم.»

ضرورت گفت‌وگوهای بین‌المللی

محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در این مراسم گفت: «حتماً به این موضوع احتیاج داریم که در سطح ملی و بین‌المللی با هم در حوزه‌های میراث‌فرهنگی گفت‌وگو داشته باشیم و این گفت‌وگوها می‌تواند به صیانت هرچه بهتر میراث‌فرهنگی کمک می‌کند.»

او افزود: «امروزه حفاظت از میراث‌فرهنگی و صیانت از این حوزه بدون توجه به مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و مشارکت مردمی است که می‌تواند به صیانت هرچه بهتر میراث‌فرهنگی کمک کند.»

طالبیان گفت: «خوشبختانه این دوره در مدت پنج روز رضایت‌بخش بود و نتایج خوبی از این دوره حاصل شده و به‌عنوان معاون میراث‌فرهنگی سازمان این آمادگی را اعلام می‌کنم تا در سایر حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی گفت‌وگوهایی را در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهیم.»

نگاه موزه‌ها به آینده است

سیداحمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی ایکوم ایران نیز در این مراسم گفت: «خوشبختانه همراهی و مشارکت همگانی باعث شد تا بتوانیم این دوره را در مدت 5 روز در تهران برگزار کنیم و این یک نمونه کامل از جامعه انسانی است که در این مکان گرد هم آمدند و در این مدت به بهترین شکل ممکن چهل و یکمین سمپوزیوم ایکوفوم برگزار شد.»

او افزود: «موزه‌ها رویکردشان رو به آینده است و افرادی که دید و اندیشه موزه‌ای دارند به آینده همواره توجه دارند و برای این افراد آینده مهم است.»

محیط طباطبایی گفت: «بیان اشتراکات و زمینه ایجاد درک و شناخت از یکدیگر یکی دیگر از مهم‌ترین رسالت‌های موزه‌ها است و موزه‌ها می‌توانند جامعه بهتری را برای دیگران به وجود آورند.»

رئیس کمیته ملی ایکوم ایران ادامه داد: «افرادی که در این همایش شرکت کردند دیدگاه‌هایشان نسبت به پنج روز گذشته تغییر کرده و این نتیجه مهم برگزاری این دوره پنج روزه است و نتیجه این گفت‌وگوها در این همایش به‌صورت مکتوب ثبت و ضبط‌شده و در اختیار علاقه‌مندان و افرادی که برای استفاده از این تجربیات نیاز دارند، قرار داده خواهد شد.»

او در ادامه با اشاره به روند رو به رشد موزه‌داری در ایران گفت: «خوشبختانه در پنج سال اخیر شاهد رشد موزه‌داری در ایران هستیم و ازنظر کمی و کیفی این حوزه رشد مناسبی داشته است.»

او افزود: «در همین ارتباط شهرداری نیز خانه‌های تاریخی را برای ایجاد موزه در اختیار هنرمندان قرار می‌دهد و تاکنون موزه‌هایی به این صورت افتتاح و راه‌اندازی شده است.»

روح الله مهدی نژاد

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی





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