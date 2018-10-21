موکب «حضرت زینب» با کمک مردم مینودشت راهی کربلا شد

ابو طالب پسرکلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین گروه موکب حضرت زینب (س) طی روز های گذشته با کمک های مردم مینودشت به سمت عراق حرکت کردند و اکنون در کربلا مستقر هستند.

وی افزود: برای خدمات رسانی بیشتر و بهتر به زائرین اربعین حسینی گروه دوم این موکب شامگاه پنجشنبه به سمت عراق حرکت کرد.

رئیس موکب حضرت زینب (س) شهرستان مینودشت با بیان اینکه در ایام اربعین امسال ۷۰ خادم در این موکب به زائرین خدمات رسانی خواهند کرد، گفت: از این تعداد ۱۲ نفر بانوان هستند که تمامی این خادمان از شهرستان مینودشت عازم شدند.

پسرکلو با اشاره به اینکه این موکب روزانه آمادگی اسکان برای هزار نفر را دارد، اظهار کرد: طی برنامه ریزی های انجام شده در این موکب وعده های غذایی چون صبحانه، نهار و شام طبخ خواهد شد.

وی افزود: در کنار موکب مکانی به عنوان چای خانه هم راه اندازی خواهیم کرد تا در اختیار زائرین حسینی قرار گیرد.

رئیس موکب حضرت زینب (س) شهرستان مینودشت گفت: ارائه خدماتی چون آرایشگری، خیاطی، نانوایی، بهداشتی و درمانی از جمله فعالیت های موکب است که در این ایام به زائرین ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه موکب حضرت زینب (س) برای دومین سال است که به کربلا اعزام می شود، افزود: خدمات رسانی این موکب از ۳۰ مهر آغاز و تا ۱۰ آبان ادامه دارد.

پسرکلو خاطرنشان کرد: موکب حضرت زینب (س) شهرستان مینودشت در کربلا خیابان باب الشهداء، شارع مخیم، میدان سید الاسعار، شارع مولد بعد از حسینیه آل یاسین، حسینیه ابوالشهیب مستقر است.