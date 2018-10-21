بررسی دلیل لغو دو دیدار لیگ هندبال در کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در حالی پایان پنجشنبه و جمعه گذشته برگزار شد که طبق برنامه تیم اراک میزبان تیم فرازبام خائیز دهدشت بود. برای برگزاری به موقع این دیدار تیم مهمان (فرازبام خائیز دهدشت) به اراک سفر کرد اما نماینده شهر میزبان در سالن حاضر نشد تا بازی لغو شود.

دیگر اینکه در چارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر هندبال زنان نیز دیدار تیم های نفت و گاز گچساران و اشتاد سازه طرقبه مشهد لغو شد. علت لغو هر دو بازی مسائل مالی است اما به هر حال باید دید کمیته انضباطی فدراسیون هندبال چه تصمیمی در رابطه با نتیجه آنها خواهد گرفت.

حسن مرادکرمی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال در خصوص علت این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: تیم اراک مدارک کامل خود را به فدراسیون ارائه داد و قرار بود به نام نماینده هیات اراک در لیگ شرکت کند. از آن طرف مدیر کل تربیت بدنی استان هم قول داده بود که از این تیم در لیگ حمایت کند و حتی روز جمعه نماینده اراک به همراه نماینده تیم فرازبام دهدشت در جلسه هماهنگی مسابقه که نماینده و ناظر فدراسیون هم در آن حاضر بود شرکت کردند.

وی افزود: اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد؛ ظاهرا بعد از جلسه هماهنگی مسابقه، مسئولین تیم اراک با نماینده استان جلسه ای داشتند که به آنها اعلام شده بروند بازی کنند تا بعد درباره وضعیت تیم و قراردادشان صحبت شود. با این حال اما بازیکنان و تیم در محل مسابقه حاضر نشدند.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال در پاسخ به این سوال که « هفته گذشته سرمربی تیم هپکو در گفتگویی با خبرنگار مهر از توافق با شهرداری اراک برای حمایت از تیم هپکو و نماینده این شهر خبر داده بود آیا این توافق به نتیجه نرسیده است؟ »، گفت: ظاهرا با شهرداری هم به توافق رسیده اند و قرار است امروز و فردا تکلیف این مسئله معلوم شود. اما اگر تیم سر مسابقه می آمد و پول نمی دادند یا قرارداد نمی بستند در آینده به مشکل برخورد می کردند.

وی دراین خصوص ادامه داد : چنانچه بازیکنان در محل بازی حاضر می شدند اما قراردادی منعقد نمی شد امکان داشت در آینده پول آنها را ندهند. از آن سو اگر بعد از حضور در مسابقات تیم انصراف می داد بازیکنان دیگر شانس خود را برای حضور در تیم های دیگر از دست می دادند.

مرادکرمی در خصوص دیگر بازی لغو شده لیگ برتر در بخش بانوان و اینکه « گفته شده نماینده مشهد به دلیل مشکلات مالی به گچساران نرفته و آیا امکان انصراف این تیم وجود دارد یا خیر؟» ، هم گفت: نمی توان در این خصوص حرفی زد. ما هشت تیم در لیگ بانوان داریم و ۵ هفته آن تاکنون برگزار شده است. اما در این هفته تیم اشتادسازه طرقبه مشهد نتوانست به مسابقه برسد. مسئولین تیم گفته اند که قرار بوده برای تیم بلیت هواپیما تهیه کنند اما به دلیل اینکه مسیر هوایی آنها به سمت جنوب بوده و این روزها پروازها برای مسافران کربلا و اربعین پُر است، نتوانسته اند بلیت بگیرند.

وی تصریح کرد: البته این توضیح کاملی نیست چرا که ما چند ماه قبل برنامه مسابقات را به تیم ها اعلام کرده ایم و آنها می توانستند در این خصوص برنامه ریزی کنند.

رئیس کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون هندبال تاکید کرد: تکلیف نتیجه این دو بازی را کمیته انضباطی فدراسیون مشخص خواهد کرد. طبق قانون اگر تیمی در مسابقه حاضر نشود نتیجه آن به سود تیم مقابل اعلام خواهد شد. برای تیم اراک نتیجه بازی این هفته با توجه به سفر تیم فرازبام به این شهر و عدم حضور نماینده میزبان قانونا به سود فراز بام ۱۰ بر صفر خواهد بود که باز هم باید منتظر نتیجه جلسه کمیته انضباطی بمانیم.

وی در مورد وضعیت بازی معوقه هفته اول تیم اراک هم بیان کرد: چون از قبل اعلام شده بود این بازی معوقه است مشکلی از این بابت نیست. چنانچه در این چند روز تکلیف تیم اراک معلوم شود و نشست کمیته انضباطی هم برگزار شود و تصمیم بر انصراف و حذف این تیم باشد که لیگ ۹ تیمی شده و این بازی برگزار نمی شود. اما در غیر اینصورت این بازی معوقه مانده و برای برگزاری آن برنامه ریزی خواهد شد.

مرادکرمی تصریح کرد: احتمالا امروز یا فردا این جلسه با حضور اعضاء برگزار و نتیجه این دو بازی اعلام خواهد شد.