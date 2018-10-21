عدم تخصیص کامل بودجه ۶ ماهه اول سال به دانشگاه ها

محمود مدرس هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باید تا پایان ۶ ماهه اول سال ۵۰ درصد بودجه به دانشگاه اختصاص می یافت اما تاکنون حدود ۳۸ درصد تخصیص داده شده است.

وی افزود: درحال حاضر ۱۲ درصد بودجه دانشگاه پرداخت نشده که این میزان عدم تخصیص فشار زیادی به دانشگاه ها وارد می کند.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: برای تخصیص کامل بودجه ۶ ماهه اول سال صحبت های زیادی صورت گرفته و نامه نگاری انجام شده اما هنوز این بودجه به صورت کامل پرداخت نشده است.

مدرس هاشمی گفت: دانشگاه ها از نظر بودجه به شدت تحت فشار هستند و امیدواریم در این شرایط توجه بیشتری به دانشگاه شود.