به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خانپور در این باره اظهار داشت: اعزام هیئت های تجاری به خارج از کشور، مطالعه بازارهای هدف بصورت کلی و ارائه آن به واحدهای صنعتی برای بهره برداری، برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی، کارفرینی و مهارتی و تخصصی، کمک به تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، کمک به ایجاد دفاتر و مراکز فروش کالا از جمله برنامه های حمایتی برای واحدهای تولیدی که با هدف صادرات فعالیت میک نند در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی قرار دارد.

وی گفت: در راستای تلاش برای جذب و هدایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در صنایع اولویت‌دار استان و صنایع صادرات گرا و تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC)، تبادل افکار و بیان عقاید طرفین درزمینه بهبود شرایط تولید و صادرات و رفع موانع تجارت خارجی اعضا تفاهم نامه ای فی مابین این شرکت و اتحادیه صادراکنندگان استان در چارچوب اهداف و قوانین انجام‌شده است.

خانپور، تلاش جهت جذب و هدایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رویکرد استقرار صنایع صادرات محور، کمک و حمایت مالی به میزان ۵۰درصد به واحدهای تولیدی جهت حضور در نمایشگاههای خارجی با هدف توسعه صادرات و ... را از مهمترین اقدامات این شرکت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی صادراتی است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان تصریح کرد: پلی اترها، مولدهای دارای موتور پیستونی تراکمی، مارگارین، اکلیل بنزن سولفونه، کابل نوار گسیل باف، ماشین های نورد گرم، پودر، مایع، گرانول برای شستشوو پاکیزگی، ورق های نازک ونوار از مواد پلاستیکی، موم پارافین ها، مفتول، رزین های آلکید، روی، نخ های تک لا و تکستوره پلی استرها، سدیم لوریل اترسولفات، پلیمرهای پروپیلن، روغن های اسیدی، دتر جنت پودر، صفحه وری و نوار از آلیاژهای آلومینیوم، کشمش آفتابی و تیزابی بی دانه، ترکیبات اکسیژن دار غیر آلی، فرومولیبدن، صنایع چوب و ... از جمله محصولاتی بودند که از استان به خارج از کشور صادر شده است.

خانپور، کشورهای انگلستان، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، هلند، رومانی، آذربایجان، چین، هند، ترکیه، قرقیزستان، پاکستان، تایلند، عراق، قزاقزستان، افغانستان، امارات، ترکمنستان را مقصد کالاهای صادراتی این واحدهای صنعتی عنوان کرد.