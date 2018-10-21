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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

معاون اوقاف خراسان‌جنوبی خبر داد:

آمادگی سه موکب خراسان جنوبی برای اکرام زائران پاکستانی اربعین

آمادگی سه موکب خراسان جنوبی برای اکرام زائران پاکستانی اربعین

بیرجند- معاون فرهنگی اوقاف خراسان جنوبی گفت: سه موکب اوقاف خراسان‌جنوبی برای اکرام زائران پاکستانی اربعین آماده است.

حجت الاسلام اسماعیل مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:  اوقاف خراسان جنوبی سه موکب برای اکرام و پذیرایی زائران پاکستانی ایام اربعین آماده کرده است تا بتوانیم به این گروه از زائران که با سختی فراوان طی مسیر می کنند خدمت ارائه کنیم.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به اینکه اوقاف خراسان جنوبی معین استان سیستان و بلوچستان در اکرام زائران اربعین است  در مرز میرجاوه نیز آماده پذیرایی از این زائران هستیم.

مختاری ادامه داد: به محض اینکه زائران پاکستانی از مرز میرجاوه وارد ایران می شوند همه گونه امکانات خدمت رسانی اعم از استحمام، غذای گرم و پذیرایی برای آنان از محل موقوفات مرتبط با بحث پذیرایی از زائران امام حسین(ع) آماده است.

وی افزود:  از بعد فرهنگی نیز مداح و روحانی که بتوانند با زبان خود زائران پاکستانی برای آنان روضه خوانی و سخنرانی کند نیز آماده کرده‌ایم.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: بیشتر زائران پاکستانی بعد از استراحتی کوتاه در مرز از سمت استان کرمان و قم به سمت مرز ایران و عراق می روند و از آنجا عازم زیارت سید الشهدا(ع) می‌شوند.

مختاری ادامه داد: اما زائران پاکستانی در برگشت از کشور عراق که روزهای پایانی ماه صفر و ایام شهادت امام رضا(ع) است به خراسان رضوی و مشهد مقدس سفر کرده و با پابوسی امام هشتم زیارت خود را تکمیل می کنند.

وی افزود: بعد از زیارت امام هشتم از مسیر خراسان جنوبی به سیستان و بلوچستان به کشور خود برمی گردند و از این منظر بیشتر فعالیت ما در اکرام از زائران پاکستانی در خراسان جنوبی معطوف به بازگشت آنان است.

معاون فرهنگی اوقاف خراسان جنوبی گفت: اوقاف خراسان جنوبی سه موکب شامل موکب امام رضا(ع) در شهر زاهدان، موکب شباب ام البنین(س) مسجد حضرت ابوالفضل نهبندان و موکب حضرت زهرا(س) مزار سید علی نهبندان را برای اکرام زائران پاکستانی در نظر گرفته است.

مختاری یادآور شد: هر چند در مسیر بازگشت، زائران به واسطه نزدیک شدن زمان اتمام ویزا برای بازگشت تعجیل دارند ولی در صورتی که بخواهند توقفی داشته باشند مزار امامزادگان باقریه نیز برای اسکان آنان  آماده است.

کد مطلب 4436507

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