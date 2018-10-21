سیاستمداران آلمانی خواهان توقف صادرات سلاح به عربستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شمار زیادی از سیاستمداران و صاحبنظران سیاسی آلمان از دولت خواستند تا توقف صادرات تسلیحات به عربستان را در اولویت های کاری خود قرار دهد.

«آندریا ناهلس» رئیس حزب سوسیال دمکرات آلمان در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ با اشاره به رویدادهای اخیر در خصوص مرگ «جمال خاشقجی» منتقد و روزنامه نگار برجسته عربستانی در استانبول اظهار داشت: مناسبات برلین-ریاض باید در دولت آلمان مورد بازبینی و بررسی قرار بگیرد.

وی همچنین خاطر نشان کرد که تداوم صادرات تسلیحات به عربستان در چنین شرایطی صحیح نبوده و دولت باید تدبیر لازم را در این باره اتخاذ کند.

از سوی دیگر «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی آ ار د در این خصوص یادآورد شد: تا زمانی که تحقیق و بررسی ها درباره موضوع «خاشقجی» ادامه دارد و ما هنوز از چگونگی این اتفاق آگاه نشدیم دلیلی بر موافقت با فروش تسلیحات به عربستان وجود ندارد.

این در حالی است که «آنگلا مرکل» صدراعظم و «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در بیانیه ای مشترک ضمن محکوم کردن مرگ «جمال خاشقجی» منتقد و روزنامه نگار برجسته عربستانی خواستار شفاف سازی ریاض درباره این پرونده شدند.

«نوربرت روتگن» سیاستمدار دمکرات مسیحی آلمان نیز از دولت خواست تا سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در تجدید نظر در خصوص مناسبات با ریاض ترغیب کند. وی که تا سال گذشته در پارلمان آلمان حضور داشت معتقد است که فروش تسلیحات نظامی به عربستان در شرایط کنونی دلیل قانع کننده ای ندارد.