ورزش مانعی برای بسیاری از تهدیدات اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی ظهر یکشنبه در دیدار جامعه ورزشی استان زنجان با تاکید بر اینکه ورزش با توجه به جایگاه و ویژگی که دارد، قادر است جلوی بسیاری از تهدیداتی را که در جامعه کنونی وجود دارد، بگیرد، افزود: قشر جوان، بیشترین جامعه هدف حوزه ورزش را به خود اختصاص داده است، به همین خاطر حضور این طیف در این عرصه را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که میتواند زمینهای برای سالمسازی جامعه از آلودگیها به واسطه ورزش باشد.
وی با یادآوری اینکه ورزش حوزه بسیار گستردهای بوده و همین امر باعث شده شاهد اثرگذاری آن در جامعه در ابعاد مختلف باشیم، ادامه داد: در جامعه کنونی آسیبهای زیادی جوانان را تهدید میکند، به همین خاطر حضور موثر جوانان در عرصه ورزش میتواند فارغ از تحقق سلامتی جسم آنها، باعث دور شدن از این آسیبها شده و جامعه سالمی را در آینده به دنبال داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان با یادآوری اینکه امروز باید از ورزش در مجامع بینالمللی بهگونهای استفاده کنیم که هویت ایرانی اسلامی به همه جهان مخابره شود، تصریح کرد: با توجه به جایگاهی که ورزش در عصر حاضر دارد، میتوان از این فرصت برای تبلیغ فرهنگ ایرانی اسلامی در مجامع بینالمللی استفاده کرد که نمونه بارز این مهم را در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی با درخشش ورزشکاران کشورمان به عینه مشاهده کردیم.
خاتمی با اشاره به عملکرد کاروان ورزشی استان زنجان در رقابتهای آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتای اندونزی، اظهار کرد: با توجه به مدالهای کسب شده توسط ورزشکاران زنجانی در این رقابتها و با مقایسه این عملکرد در قبال استانهایی که از جمعیت زیادی نسبت به استان زنجان برخوردار هستند، به این مهم میرسیم که زنجان در حوزه ورزش از عملکرد خوبی برخوردار بوده است.
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