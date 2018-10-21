نیروی انتظامی و دفاعی برای امور تحقیقاتی سراغ دانشگاهیان آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی در نشست تعاملی ساختارهای پژوهشی و فناوری کشور با شبکه علمی و فناوری نیروی انتظامی گفت: باید سعی کنیم زمینه های همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با دستگاه های اجرایی را شناسایی و عملیاتی کنیم تا این هم افزایی بیش از پیش فراهم شود.

وی با اشاره به راه یافتن رویکرد علمی در انجام امور نهادها و سازمان های اجرایی کشور گفت: با تحلیل عملکرد یک ساله نیروی انتظامی که ارائه شد، رویکرد عملکرد علمی در آن به خوبی مشهود است و آثار آن در جامعه مشاهده می شود.

وزیر علوم با بیان اینکه یک فاصله ارتباطی بین بخش های دانشگاهی و پژوهشی با دستگاه های اجرایی کشور وجود دارد، اظهار داشت: دانشگاه های ما به دلیل ظرفیت های علمی برتر، توان علمی بسیار بالایی دارند و تجربه نشان داده که پژوهش های مشتری محور که انجام آن به محققان دانشگاهی محول می شود، بسیار دقیق، به موقع و ارزان صورت می گیرد و ما باید در کم کردن این فاصله برای هم افزایی بیشتر در انجام امور برنامه ریزی کنیم.

غلامی افزود: در دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی، صنایع دفاع و برخی دیگر از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای انجام امور تحقیقاتی شان به سراغ محققان و استادان دانشگاه آمده اند، بنا بر گفته سازمان های سفارش دهنده، کار با دقت بالایی انجام یافته است.

وی با بیان اینکه بعضا دستگاه های اجرایی مراکز پژوهشی دارند، افزود: حضور اعضای هیات علمی و محققان دانشگاهی در کنار این مراکز باعث هم افزایی بیشتر علمی می شود.

وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور بر اساس وظیفه ذاتی در تربیت نیروی انسانی و حل معضلات کشور فعالیت می کنند، گفت: ماموریت گرا کردن دانشگاه ها نیز یکی از کارهای مهمی است که صورت می پذیرد و این مراکز علمی با توجه به ماموریت خود باید در تحلیل مسائل جامعه شرکت داشته و با ظرفیت های جدید به نوعی بازوی همکار دستگاه های اجرایی باشند.

غلامی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی به محققان دانشگاهی اعتماد بیشتری داشته باشند و سفارش های خود را به مراکز دانشگاهی بدهند زیرا این روش همان دستاوردی را به دنبال خواهد داشت که مورد نظر دستگاه اجرایی سفارش دهنده است.

در این نشست سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سردار هادیان فر رئیس پلیس فتا، سردار قصری رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی ومسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم نیز حضور داشتند.

در پایان نشست وزیر علوم از نمایشگاه طرح های تحولی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا بازدید کرد.