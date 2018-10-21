  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

روایت مجازی؛

دانشگاهی که دیگر وجود ندارد

دانشگاهی که دیگر وجود ندارد

دانشگاه شهید عباسپور که چندسال است پردیسی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی شده، یکی از معدود نهادهای علمی کارآمد در تاریخ 4 دهه اخیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر مهدی خاکی‌فیروز روزنامه‌نگار اقتصادی نوشت: دانشگاه شهید عباسپور که چندسال است پردیسی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی شده، یکی از معدود نهادهای علمی کارآمد در تاریخ 4 دهه اخیر است. این دانشگاه با پشتوانه مرحوم شهید عباسپور و عزم دکتر احمدیان و دکتر قاضی‌زاده و همکاران‌شان در کمتر از یک دهه به یکی از کانون‌های موفق تولید مهندسان آب و برق برای کشورمان تبدیل شد و به همین دلیل، نقش موثری در تقویت سرمایه‌های بشری وزارت نیرو و شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری صنایع آب و برق داشت. اما همچون ده‌ها دانشکده دولتی خارج از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، محکوم به ادغام در دانشگاه‌های عمومی شد.

این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، دانشکده‌های فنی مشارکتی که با همیاری صنایع و دانشگاه‌ها شکل می‌گیرند، نقش موثری در همسوسازی جریان توسعه علمی و توسعه صنعتی ایفا می‌کنند. اگر دانشکده‌هایی که سایر وزارتخانه‌ها ساخته بودند از کارآمدی لازم برخوردار نشده و به ماشین امضای فوق لیسانس و دکترا برای مدیران وزارتخانه‌های متبوع شان تبدیل شدند، آیا سزاوار بود که تر و خشک، با هم سوزانده شوند؟

اکنون شاید نتوان آب رفته را به جوی بازگرداند؛ ولی می‌توان دست کم از ارایه طرح‌های تخیلی مانند کارورزی پرهیز کرد و صادقانه به شکاف دانشگاه و صنعت اعتراف کرد. اعتراف، خط آغاز بازی اصلاحات است و کسی نمی تواند این بازی را از وسط میدان آغاز کند.

کد مطلب 4437049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها