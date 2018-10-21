دانشگاهی که دیگر وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر مهدی خاکی‌فیروز روزنامه‌نگار اقتصادی نوشت: دانشگاه شهید عباسپور که چندسال است پردیسی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی شده، یکی از معدود نهادهای علمی کارآمد در تاریخ 4 دهه اخیر است. این دانشگاه با پشتوانه مرحوم شهید عباسپور و عزم دکتر احمدیان و دکتر قاضی‌زاده و همکاران‌شان در کمتر از یک دهه به یکی از کانون‌های موفق تولید مهندسان آب و برق برای کشورمان تبدیل شد و به همین دلیل، نقش موثری در تقویت سرمایه‌های بشری وزارت نیرو و شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری صنایع آب و برق داشت. اما همچون ده‌ها دانشکده دولتی خارج از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، محکوم به ادغام در دانشگاه‌های عمومی شد.

این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، دانشکده‌های فنی مشارکتی که با همیاری صنایع و دانشگاه‌ها شکل می‌گیرند، نقش موثری در همسوسازی جریان توسعه علمی و توسعه صنعتی ایفا می‌کنند. اگر دانشکده‌هایی که سایر وزارتخانه‌ها ساخته بودند از کارآمدی لازم برخوردار نشده و به ماشین امضای فوق لیسانس و دکترا برای مدیران وزارتخانه‌های متبوع شان تبدیل شدند، آیا سزاوار بود که تر و خشک، با هم سوزانده شوند؟

اکنون شاید نتوان آب رفته را به جوی بازگرداند؛ ولی می‌توان دست کم از ارایه طرح‌های تخیلی مانند کارورزی پرهیز کرد و صادقانه به شکاف دانشگاه و صنعت اعتراف کرد. اعتراف، خط آغاز بازی اصلاحات است و کسی نمی تواند این بازی را از وسط میدان آغاز کند.