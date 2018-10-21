سرعت اشتغالزایی در گردشگری بیش از ۵ برابر بخش های دیگر است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ علی اصغر مونسان ظهر یکشنبه در جمع فعالان گردشگری اظهار داشت: در حوزه گردشگری بالغ بر ۵.۲ برابر سایر بخش ها است و میزان سرمایه گذاری برای هر شغل بالغ بر ۵۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه با گردشگری می توانیم ارزآوری برای کشور کنیم،‌ ادامه داد: گردشگری دارای تحرک اقتصادی است و برای بخش‌های مختلف کشور درآمد ایجاد می‌کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی با اظهار اینکه با بوم گردی توانستیم به توزیع عادلانه ثروت دست یابیم،‌ گفت: با بوم گردی توانستیم به توسعه مناطق محروم دست یابیم و اشتغال را برای جوانان مناطق محروم ایجاد کنیم و سرمایه گذاری را به این سمت بکشانیم.

وی با اشاره به اینکه هر توریستی که به ایران آمده تبدیل به سفیری شده است و این یک امتیاز و موفقیت برای ایران است،‌ گفت: گردشگری امروز در دنیا به یک صنعت مبدل شده است آن هم یک صنعت پاک که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می سازد.

مونسان بیان داشت: امتیاز صنعت گردشگری این است که با کمترین هزینه می توانیم اشتغالزایی ایجاد کنیم اما تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابد.

وی با اعلام اینکه در کشور دیگر صنعت و کشاورزی جواب نمی دهد و نمی توان درآمدزایی داشت بلکه می توانیم با رفتن به سمت گردشگری کشور را نجات داد،‌ گفت: بیش از هزار و ۹۰۰ پروژه با ۴۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور در حال اجرا است که نشان از اقبال سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: دو رویداد بزرگ گردشگری با عنوان تبریز ۲۰۱۸ و همدان ۲۰۱۸ در کشور داشته‌ایم و به زودی نشست اعضا وابسته سازمان جهانی گردشگری را در همدان با حضور رئیس جدید سازمان جهانی گردشگری خواهیم داشت که یک رویداد بزرگ جهانی و فرصتی مناسب برای معرفی ایران است.

وی از ایجاد پیوند بین میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد و افزود: سال ۱۹۵۰ در دنیا ۲۵ میلیون گردشگر وجود داشت، این رقم در سال ۲۰۱۷ به یک میلیارد و ۳۰ میلیون نفر رسیده است که نشان از رشد قابل ملاحظه این حوزه در دنیا دارد.