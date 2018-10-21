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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۰

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا خبر داد:

صدور بیش از ۶۰ هزار دفترچه سفر برای اتباع خارجی

صدور بیش از ۶۰ هزار دفترچه سفر برای اتباع خارجی

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا گفت: امسال بیش از ۶۰ هزار دفترچه سفر برای اتباع خارجی صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید صمدی امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین با اشاره به اینکه سال گذشته برای ۸۰ هزار و سال ۹۵ برای ۱۲۰ هزار نفر دفترچه سفر صادر شده است افزود: اکنون تقریبا تمام اتباع خارجی دارای دفترچه سفر شده و می توانند با توجه به مقررات، روادید اخذ کرده و برای مراسم اربعین مشرف شوند.

وی با اشاره به افزوده شدن دفاتر پلیس +۱۰ به روند خدمات رسانی گذرنامه و روادید اربعین گفت: از ابتدای ماه صفر تمام دفاتر پلیس +۱۰ با افزایش ساعات کاری تا ساعت ۲۰ تقاضای صدور گذرنامه را دریافت و اقدامات لازم را انجام می دهند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا افزود: علاوه بر خدمات عادی و صدور گذرنامه با توافق های حاصل شده دفاتر پلیس +۱۰ آمادگی دارند همزمان با درخواست صدور گذرنامه اخذ روادید را نیز منظور کرده و گذرنامه زوار را با روادید اربعین درب منزل تحویل داده شود.

سرهنگ مجید صمدی خاطر نشان کرد: روز جمعه نیز دفاتری که برایشان تقاضای ارایه خدمات وجود داشته باشد تا ساعت ۱۴ آماده خدمات رسانی خواهند بود.

کد مطلب 4437144

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