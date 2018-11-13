خبرگزاری مهر، گروه جامعه: بعضی دوستهای خاله خرسه‌ مرتب در گوش عروس و دامادهای جوان می خوانند که: «در روز عروسی، هر چقدر هم که برنامه ریزی تان درست و منظم باشد، باز هم معمولا زمان کم می آورید و مجبور می شوید خیلی از برنامه ها را نه آن طور که باب میل شماست، به پایان ببرید و بروید سراغ برنامه دیگر.»

همین استرس ها و دلنگرانی ها باعث ایجاد یک مفهوم جدیدی برای عروسی ها شد به اسم «عروسی فرمالیته»؛ در این تعریف، عروس و داماد چند روز قبل از مراسم رسمی، آرایش می کنند، ماشین شان را گل می زنند، دسته گل سفارش می دهند و در خیابان ها فیلمبرداری می کنند، در آتلیه ها عکس می گیرند و... به بیان دیگر سعی می کنند بخشی از برنامه ها را به روزهای قبل از عروسی موکول و فرمالیته بخشی از مراسم ها را ثبت کنند.

عروسی فرمالیته اگرچه هزینه های قابل توجهی به خانواده ها تحمیل می کرد، اما پیش گام حرکتی شد که این روزها به خاطر چشم و هم چشمی های بی پشتوانه، به شدت باب شده و هزینه های سر به فلک کشیده به خانواده ها تحمیل کرده است.

«عکاسی فرمالیته» داستان جدیدی است که هر روز پررنگ تر می شود و آن قدر گسترش یافته که فضای مجازی را تسخیر کرده است؛ کافی است در شبکه های اجتماعی یا اینترنت جست و جوی کوچکی انجام دهید تا با حجم چشمگیر درخواست ها و آگهی ها مواجه شوید.

افزایش عکاسی فرمالیته، برای عروسی های حقیقی

با پایان ماه صفر، بار دیگر سور و سات عروسی ها به راه افتاد و خرید جهیزیه و مایحتاج عروسی رونق گرفت. اما این روزها، بازار عکاسی های فرمالیته حسابی سکه است.

فقط کافی است در شبکه های اجتماعی، به صفحه های عکاسان فرمالیته بروید. فقط و فقط تبلیغات عکاسی و اقناع کاربران برای تجربه این سبک از عکاسی است.

آن چه در این کانال ها و شبکه ها می بینید، دعوت از زوج های جوان است که در این ایام با لباس های مختلف عروس و آرایش های گوناگون و متنوع، در لوکیشن های مختلف عکس بگیرند و پس از چاپ عکس ها، بهترین گزینه را برای روز عروسی انتخاب کنند.

به دلیل رواج این نوع عکاسی، حتی عکاسان بسیاری هم کانال ها یا وبلاگ هایی با نام خود ایجاد کرده اند و بازاریابی می کنند.

یکی از سایت ها این گونه درباره عکاسی فرمالیته نوشته است: عکاسی فرمالیته دقیقا شبیه سازی روز عروسی شماست ، شما در یک روزی که نه فامیلتان جمع هستند و نه آشنای به همراه همسرتان عروس و داماد می شوید. آرایش می کنید، لباس عروس می پوشید و دقیقا هر کاری که روز عروسی انجام می دهید را چند روز قبل مو به مو انجام می دهید. به این مراسم می گویند روز فرمالیته پیش از مراسم عروسی با این تفاوت که زمان بیشتری برای عکاسی وساخت کلیپ در اختیاردارید ، از ۱۰ صبح تا غروب آفتاب که بهترین زمان برای عکاسی است.

یکی دیگر نوشته: شما در عکاسی فرمالیته این فرصت را دارید که آرایش و لباس عروسی تان را امتحان کنید. شاید آرایشی که برای شما توسط میکاپ آرتیستتان در نظر گرفته شده باب میل تان نباشد، پس شما زمان دارید که همه چیز را تغییر دهید.

هزینه گزاف یک سنت جعلی

کافی است به عنوان یک مشتری، با مراجعه به این سایت ها و شبکه های مجازی، قیمت یک عکاسی فرمالیته را بخواهید.

جدا از هزینه یکی دو میلیونی اجاره لباس عروس برای هر بار عکاسی، هزینه حداقل ۳میلیون تومانی آرایش، ۵۰۰ هزارتومانی کرایه خودرو و... باید هزینه گزافی هم برای عکاسی پرداخت کنید.

یکی از عکاسان فرمالیته در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره هزینه ها گفت: ما برای هر عکسی که به صورت مدل از عروس و داماد می گیریم، بدون هزینه چاپ، و صرفا نمایش عکس ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان می گیریم؛ عروس و داماد در این عکس ها می توانند مدل مو، آرایش و تن خور لباس را ببینند.

وی اضافه کرد: هزینه فیلم مدلینگ هم از ۳ میلیون تومان شروع می شود و اگر فیلم لوکیشن های خاص داشته باشد به ۱۰ میلیون می رسد.

با یک سر جمع ساده می توان گفت هر تجربه عکاسی فرمالیته بالای ۱۵ تا ۲۰ میلیون هزینه های عروسی را بالا می برد. حالا فکر کنید عروس و داماد بخواهند چند لوکیشن را پیش از عروسی، امتحان کنند.

عروسی های لاکچری سبک زندگی را تغییر می دهد

محمد اسحاقی رئیس کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع گفت: افراط و تفریط در هر کاری مضر است و بی نتیجه و در مسائل مربوط به ازدواج به مراتب آسیب رسان تر. یکی از تاکیدات دین اسلام و باورهای قابل اتکا برای ما، اعتدال است؛ باید یک حد طبیعی از هر موضوعی رعایت شود. نگاه صفر و صد نتیجه نمی دهد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این مطلب که گاهی افراط ها را نباید ذکر کرد، گفت: گاهی ذکر برخی رفتارهای غلط و افراط ها، خودش می تواند زمینه گسترش در جامعه را فراهم آورد. اما وقتی موضوعی گسترده شد باید جلوی آن ایستاد.

وی اضافه کرد: این نوع رفتارها برخی مواقع توقعاتی ایجاد می کند. اما سوال اینجاست که چند درصد خانواده ها می توانند چنین کنند؟ این ها عروسی های به اصطلاح لاکچری است که سبک زندگی را تغییر می دهند.

اسحاقی با بیان این مطلب که بخش گسترده ای از جامعه ما این توانمندی را ندارند و ممکن است عروس و دامادهای دیگر دچار یاس و ناامیدی شوند، افزود: بسیار مهم است که ما هر چیزی را به عنوان ارزش تلقی نکنیم. این چشم و هم چشمی ها ضد نگاه دینی و اخلاق ایرانی است. شیرینی زندگی این است که دو نفر خودشان زندگی خودشان را بسازند نه اینکه پدر و مادر همه چیز را فراهم کند

رئیس کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق ادامه داد: البته اصلاح این ها نیاز به فرهنگسازی دارد. چشم و هم چشمی دارد رواج پیدا می کند. این ها باعث تاخیر در ازدواج می شود. این یک آسیب بزرگ است. باید جلوی این روند با فرهنگسازی و سواد اجتماعی گرفته شود.

تجملات آفت ازدواج به هنگام شده است

رضا رویت مدیرعامل بنیاد ملی خانواده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سنت های اشتباه در زمینه ازدواج گفت: در حوزه ازدواج یکی از مسائل جدی که باعث تاخیر در ازدواج می‌شود، بحث تجملات و سنت های ناروایی است که متاسفانه در جامعه رواج یافته است.

وی گفت: وقتی این تجملات و سنت های ناحق ترویج یابد دختران و پسران دچار اشکال شده و بحث تاخیر در ازدواج ایجاد می‌شود.

رئیس بنیاد خانواده افزود: هزینه هایی که در حوزه ازدواج تحمیل می‌شود چه ازطرف زوجین و چه از طرف خانواده هایشان، در شأن یک جامعه اسلامی نیست. آنها برآمده از روحیات چشم و هم چشمی و فرهنگ غربی است. نمونه آن عکاسی فرمالیته است که شاید از سوی برخی قابل اجرا باشد اما توقعی در جامعه ایجاد می کند که حاصل آن بالاتر رفتن سن ازدواج خواهد بود.

وی گفت: برای اصلاح این رویه باید رسانه ملی، شبکه های مجازی، نخبگان، گروههای مردم نهاد و روحانیان پای کار بیایند و فضای جامعه را به سمتی ببریم که شرایط برای ازدواج آسان و بی دغدغه حل شود. این بازی های جدید در زمینه ازدواج هیچ تضمینی برای تقویت بنیان های زندگی زوجین نیست و اتفاقا می تواند پایه و زمینه آسیب هم باشد. اما در هر صورت نباید اجازه دهیم این چشم و هم چشمی ها و ظواهر وارد حوزه ازدواج شود.