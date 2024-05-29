جنگ بالونی دو کره با زبان «زباله»! + فیلم و عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کره جنوبی مدعی شد که پیونگیانگ تعداد زیاد بالون حاوی زباله و فضولات را به مرز دو کشور فرستاده و آنها را در قلمروی کره جنوبی تخله کرده است!
به نوشته رسانههای کره جنوبی، تیمهای خنثیسازی بمب واحدهای مبارزه با جنگافزارهای شیمیایی و بیولوژیکی به منظور بازرسی و جمعآوری اشیا به محل اعزام شده و برای ساکنان مرزی هشدار صادر شده است.
فرماندهی ستاد مشترک ارتش کره جنوبی مدعی شد که تاکنون بیش از ۲۶۰ بالون شناسایی شده و اکثر آنها روی زمین فرود آمدهاند. تصاویری که ارتش کره جنوبی منتشر کرده است، بالونهای بزرگی را نشان میدهد که کیسههای پلاستیکی از آنها آویختهشده است.
خبرگزاری یونهاپ مدعی است که برخی از کیسهها حاوی فضولات حیوانی بودند. یکی از مقامات دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی مدعی شد که احتمالاً کره شمالی قصد داشته با این کار، واکنش سئول را «بیازماید»!
این ادعا در حالی مطرح شده است که فعالان کره جنوبی که اغلب پناهندگانی از کره شمالی رهبری آنها را برعهده دارند، به طور معمول چنین بالونهایی را به سمت دیگر مرز میفرستند.
وزیر دفاع کره شمالی روز یکشنبه با اشاره و انتقاد از بالونهایی که از کره جنوبی به حریم هوایی پیونگیانگ وارد شده است، آنها را «چیزهای کثیف» و «اقدام تحریکآمیز و خطرناک» توصیف کرد و نسبت به اقدامی مشابه هشدار داد.
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