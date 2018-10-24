به گزارش خبرنگار مهر، محسن پرویز رئیس انجمن قلم ایران که هفته گذشته و به دنبال انتخابات این تشکل صنفی به این سمت برگزیده شده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت انصراف محمد رضا سرشار از حضور در این انتخابات عنوان کرد: آقای سرشار از دوره‌های قبل انجمن هم چنین قصدی داشتند. لااقل از سال ۸۴ به بعد تمایل داشتند که کار مدیریت انجمن به دوستان دیگری واگذار شود اما اتفاقاتی رخ داد که ایشان به ناچار در مسئولیت انجمن باقی ماندند. ایشان در دوره قبل انتخابات نیز تمایل به حضور نداشت و با اصرار دوستان انجمن کاندیدا شد ولی در این دوره دیگر این کار و حضور را نپذیرفتند و در انتخابات شرکت نکردند.

پرویز در ادامه در پاسخ به این سوال که با تغییر ریاست انجمن چه تغییراتی را در این نهاد صنفی شاهد خواهیم بود، گفت: طبیعی است که با تغییر هیات مدیره و ریاست انجمن، تغییر و تحولاتی در سیستم این تشکل رخ بدهد. در جلسه نخستی که روزهای قبل با دوستان هیات مدیره جدید داشتیم از آنها خواستیم که ایده‌های خود را درباره اداره و فعالیت‌ انجمن اعلام کنند تا تلاش کنیم به بضاعت موجود در راه تحقق آن عمل کنیم.

رئیس انجمن قلم با اشاره به سخنرانی خود در مجمع عمومی انجمن افزود: ما وابسته به امکاناتی هستیم که در اختیار ماست و آنچه بر این اساس محقق شود را اجرایی می‌کنیم. همه می‌دانیم که مشکلات زیادی پیش روی یک فعالیت اجرایی است و انجام بسیاری از آنها کار ساده‌ای نیست. در سنوات قبل طرح‌های زیادی درباره انجمن به دست ما می‌رسید اما به خاطر محدودیت‌های ما از جمله در زمینه مالی مسکوت می‌ماند. با این همه متوجه شده‌ایم که فعالیت انجمن نیاز به حرکت رو به جلو دارد.

پرویز تصریح کرد: موضوعات جاری انجمن و کارهای روتین آن که دیگر جا افتاده است مانند برگزاری جایزه قلم زرین و یا مشارکت در برنامه‌های بزرگداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی به دلیل تجربه انجمن در به سرانجام رساندن آن در این دوره نیز به امید خدا بدون مشکل برگزار می‌شود اما ایده و اولویت‌های ما در این دوره تازه فکر کردن برای اقدامات تازه و فعالیت‌هایی بود که با استفاده از توان اعضا بشود آن را عملیاتی کرد.

وی همچنین گفت: انجمن تاکنون منبع ثابت درآمدی نداشته است و هزینه فعالیت‌هایش را با کارهایی که انجام داده تامین کرده است. در دوره تازه ما مجبوریم که به فکر درآمدزایی و ایجاد منابع مالی تازه هم باشیم و تنها به کمک‌های مراکز مسئول بسنده نکنیم. ما به عنوان مثال در سال قبل برای برگزاری جایزه ادبی قلم زرین مبلغ سی میلیون تومان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانند سنوات قبل کمک گرفتیم در حالی که تنها در سال قبل هزینه برگزاری جایزه بالغ بر ۹۰ میلیون تومان بود. این فاصله‌ها را باید از طریق راه‌های تازه پر کرد و به دنبال منابع مالی تازه بود.