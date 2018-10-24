سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور وزرای پیشنهادی راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: در این جلسه آقایان اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و و رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت برنامه های خود را ارائه کردند و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.

وی گفت: نمایندگان در حوزه راه و شهرسازی به مواردی چون تکمیل پروژه های نیمه تمام، تعیین تکلیف پیمانکاران، وضعیت مسکن مهر و برنامه های این وزارتخانه در حوزه مسکن و شهرسازی اشاره کردند.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: همچنین مواردی مثل ضرورت راه اندازی صنایع و تقویت نقش معدن در اقتصاد کشور و همچنین ارتقای سطح تجاری کشور را در حوزه صنعت، معدن و تجارت خواستار شدند.

وی خاطرنشان کرد: هر ۴ وزیر پیشنهادی دولت در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی حضور پیدا کرده اند و صبح روز شنبه نظر خود را درباره این وزرا اعلام می کنیم.