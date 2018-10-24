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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

امروز انجام می شود؛

سفر خداحافظی دی میستورا به دمشق

سفر خداحافظی دی میستورا به دمشق

رسانه های خارجی از سفر امروز نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه به دمشق و گفتگو درباره کمیته قانون اساسی جدید این کشور خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه اعلام کرد که برای خداحافظی امروز به دمشق سفر خواهد کرد.

وی قرار است با برخی مقامات دمشق دیدار و درباره پیشنهاداتی درخصوص تشکیل کمیته قانون اساسی جدید سوریه گفتگو کند.

«فرحان حق» معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری با اعلام این خبر افزود: استفان دی میستورا چند روز در دمشق خواهد بود.

وی در ادامه گفت: این سفر به دعوت مسئولان سوریه صورت می گیرد اما مشخص نیست با چه مقاماتی در این کشور دیدار خواهد کرد.

دی میستورا روز ۱۷ اکتبر اعلام کرده بود که در اواخر نوامبر از سمت خود به عنوان نماینده سازمان ملل در امور سوریه کنار می رود.

کد مطلب 4440091

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