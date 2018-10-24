به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سالگرد از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه در قطعه نام آوران بهشت زهرا (س) برگزار می شود و به گفته اردلان فرزند مرحوم آشتیانی این آیین به شکل ساده برگزار می شود و هزینه های آن به چندین بیمار بی بضاعت و کم درآمد اختصاص خواهد یافت.

زنده یاد آشتیانی در ۱۰ آذر ۱۳۲۵ در تهران متولد شد و دوم آبانماه ۱۳۹۶ به سبب عارضه قلبی چشم از دنیا فرو بست. وی یکی از اسطوره های فوتبال کشورمان بود که در قهرمانی های تیم ملی ما از جمله جام ملتهای آسیا در سال ۱۹۷۲ نقش انکارناپذیری داشت.

کاپیتان سالهای دور پرسپولیس همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی بود و در دانشگاه تدریس می کرد. از مرحوم آشتیانی یک فرزند پسر و یک دختر به یادگار باقی مانده است.