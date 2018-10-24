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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

ترامپ: امروز نشستی درباره پرونده خاشقجی برگزار می‌شود

ترامپ: امروز نشستی درباره پرونده خاشقجی برگزار می‌شود

رئیس جمهور آمریکا از برگزاری نشستی در خصوص پرونده ترور جمال خاشقجی طی امروز(چهارشنبه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مصراوی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد: قرار است امروز نشستی در خصوص پرونده جمال خاشقجی برگزار شود.

وی بدون اشاره به ماهیت شرکت کنندگان در این نشست گفت که افرادی که در خاورمیانه بودند در این نشست حاضر خواهند شد.

ترامپ تاکید کرد: ما به اطلاعات زیادی دست پیدا کردیم و معقتدم که ما هر آنچه که می شد دانست می دانیم.

وی افزود: قتل خاشقجی نباید به هیچ وجه اتفاق می افتاد.

ترامپ پیشتر گفته بود که مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) امروز از سفر خود به خاورمیانه بازمی گردد.

کد مطلب 4440128

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