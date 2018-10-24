به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای اعطای این کمک هزینه ها و تامین جهیزیه در نیمه نخست سال جاری سه میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان پرداخت شد.

وی بیان داشت: در این راستا برای تامین جهیزیه ۶۵۶ نوعروس دو میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان هزینه شد.

محبی تصریح کرد: همچنین ۹۰۱ نفر از جوانان در شرف ازدواج نیز یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هدیه دریافت کردند.

وی افزود: همچنین در راستای کمک برای ازدواج مجدد مددجویان استان نیز، ۵۸ میلیون تومان به ۱۹ نفر پرداخت شد.

محبی اظهار داشت: آموزشها و مشاوره قبل از ازدواج نیز از برنامه های این نهاد برای تحکیم بنیان خانواده است و برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی تحکیم خانواده از جمله فعالیتها در این زمینه است.