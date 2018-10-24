به گزارش خبرنگار مهر، امید نمازی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیم خود مقابل پیکان تهران با اشاره به این دیدار اظهار داشت: این بازی همانند سایر بازی‌ها برایمان حساسیت دارد. در بازی فردا مقابل پیکان که در جدول لیگ بالاتر از ما قرار دارد با هدف کسب ۳ امتیاز راهی میدان می‌شویم، زیرا که از نظر روحی به ما کمک زیادی می‌کند.

وی ادامه داد: پیکان تیم سخت‌کوشی است و در بازی‌های داخل و خارج از خانه نتایج خوبی در این فصل به دست آورده است، بنابراین طبیعتاً با تفکر برد به اصفهان آمده‌اند. ما هم تیم دست و پا بسته‌ای نیستیم و در همه بازی‌هایی که به میدان رفته‌ایم عملکرد خوبی داشته‌ایم.

سرمربی ذوب‌آهن پیرامون صحبت‌های اخیر یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن مبنی بر اولتیماتوم به نمازی تا نیم‌فصل تصریح کرد: من نمی‌دانم در هیئت مدیره چه تصمیمی گرفته‌ شده و در جلساتی که داشتیم من خودم اعلام کردم که نتایج ذوب‌آهن آن چیزی نبوده است که حتی خود من انتظارش را داشتم. اگر شما این را اولتیماتوم می‌دانید حرفی است که شخصی از طرف خودش زده است و من خودم چنین احساسی ندارم.

وی افزود: به غیر از بازی مقابل پدیده در جام حذفی، از همه حریفان سر بوده‌ایم و در برخی بازی‌ها خودمان اشتباه داشتیم و در برخی مسابقات هم ما را وادار به شکست کرده‌اند. در بازی گذشته مقابل سپیدرود در دقیقه ۲۶ پنالتی بر روی حسینی برای ما گرفته نشد و در دقیقه ۹۳ نیز توپ از روی خط دروازه سپیدرود رد شد، این در حالی است که در بازی‌های دیگر هم اشتباهات علیه تیم ما بوده است و شاید هفت هشت امتیاز روی این اشتباهات از دست دادیم و اگر غیر از این بود الان رتبه‌مان چهارم یا پنجم جدول بود.

نمازی تاکید کرد: سعید آذری گفته است که فدراسیون با امید نمازی خوب نیست و به دلیل اینکه از تیم ملی رفته است نباید در لیگ ایران مربیگری کند. اگر واقعاً با من مشکل دارند، اعلام کنند و آنها نمی‌توانند به خاطر مسائلی دیگر، چنین شرایطی را برای ذوب‌آهن به وجود بیاورند. اگر واقعاً مسئولان فدراسیون با من مشکل دارند بگویند و من هم همه چیز را برای مردم خواهم گفت که چرا حاضر به ادامه کار در تیم ملی نشدم.

وی درباره اشتباهات بیان کرد: کم کم دارم به این نتیجه می‌رسم که تعمدی در کار است، چراکه چشمان‌ها نمی‌توانند تا این حد اشتباه داشته باشد. من از روز اولی که به ایران آمدم به خودم قول دادم در مورد داوری صحبت نکنم و تا هفته سوم و چهارم هم با وجود اینکه اشتباهات داوری در چند مورد به ضررمان بود در این رابطه سکوت کردم، باید یک فکری به حال داوری‌ها بکنند.

سرمربی تیم ذوب‌آهن با اشاره به اینکه گفته می‌شود خواسته‌های او توسط مدیریت باشگاه ذوب‌آهن برآورده نشده است، اظهار داشت: آذری در جریان این مسائل است، در هفته دوم رضا حبیب‌زاده را به خاطر شکستگی فک از دست دادیم و مرتضی تبریزی هم قبل از بازی با استقلال توافق کرد که از تیم جدا شود و در این بازی هم به میدان نرفت تا پول رضایت‌نامه‌اش پرداخت شود و من خودم تأیید کردم این بازیکن برود. بعد از آن حسن‌زاده نتوانست پس از مصدومیت به شرایط ایده‌آل برگردد و با او فسخ قرارداد کردیم، مجتبی حقدوست نیز که می‌توانست به ما کمک زیادی کند با مشکل سربازی مواجه شد و او هم رفت. در این شرایط توقع داشتم بازیکنان دیگری جایگزین آنها شوند که این اتفاق رخ نداد و من از هیئت مدیره باشگاه می‌خواهم در این زمینه به مدیریت باشگاه کمک کنند و ارسلان مطهری هم یک هفته‌ای می‌شود به تیم اضافه شده است، اما مشکل ITC دارد.

وی ادامه داد: تیم ذوب‌آهن فصل پیش در این مقطع از فصل در کجای جدول بود، بعد از آن در ادامه فصل خواسته‌های کادر فنی را در نیم‌فصل برآورده کردند و تیم تا رده دوم جدول پیش رفت. در حال حاضر من نیز در چنین شرایطی هستم و باید بازیکنانی براساس تفکرات خودم به تیم اضافه کنم. من به دنبال تغییر شیوه بازی تیمم هستم و قصد دارم ذوب‌آهن آنطور که من می‌خواهم بازی کند.

نمازی پیرامون عدم پخش برنامه نود نیز تصریح کرد: وارد این بحث‌ها نمی‌شوم، فقط امیدوارم اگر قرار به پخش برنامه نود می‌شود، این برنامه بیشتر به مسائل فنی بپردازد.