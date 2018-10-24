ترامپ: ایران دیگر همچون گذشته نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه متن کامل مصاحبه خود با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را منتشر ساخت.

در این مصاحبه، ترامپ در پاسخ به پرسشهایی در خصوص ماجرای قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار و منتقد سرشناس سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، با ذکر اهمیت روابط واشنگتن- ریاض پادشاهی سعودی را متحد بسیار خوب آمریکا در ارتباط با ایران و همچنین اسرائیل دانست.

وی با ادعای اینکه برای نخستین بار ظرف سالهای گذشته منطقه خاورمیانه شاهد تحولات بسیار قدرتمند و مثبتی بوده، بار دیگر مدعی شد که ایران در مقایسه با روزهای نخست ریاست جمهوری وی از کشوری برخوردار از موقعیت خوب و مسلط بر سوریه و یمن به کشوری متفاوت تبدیل شده است.

دونالد ترامپ همچنین در بخشی دیگر از ادعای خود گفت: «من به توافق هسته ای ایران پایان دادم و درست از همان زمان، ایران دیگر آن کشور سابق نیست. اقتصاد ایران فروپاشید، ارزش پول رایج آنها سقوط کرد. هرهفته شهرهای ایران شاهد ناآرامیهای بزرگی هستند. ایران دیگر آن کشور سابق نیست. آنها سربازهای خود را از مناطقی خارج می کنند که شش ماه یا یکسال پیش تصور آن نمی رفت».

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