جنگ زرگری جهانگیری با نگاه به انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ است

سیدحسین نقوی‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که مدعی شده بود حتی اراده تغییر منشی خود را هم ندارد، اظهار داشت: اگر اینچنین است می‌توانند لایحه‌ای برای افزایش قدرت معاون اول رئیس‌جمهور به مجلس ارائه دهند و ما هم در خدمتشان هستیم!

وی با فرافکنانه خواندن این اظهارات و کنایه به آن ادامه داد: ما قانون‌گذار هستیم و آمادگی کامل داریم که قوانینی را تصویب کنیم تا اختیارات معاون اول رئیس جمهور گسترده شود و دیگر از محدودیت‌هایش گله نکند.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس علت این اظهارات را فرار رو به جلو و نگاه جهانگیری به انتخابات آینده دانست و تصریح کرد: قطعا افرادی چون جهانگیری به انتخابات‌های پیش‌رو چون انتخابات سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ فکر می‌کنند و برای پیروزی در آن، جنگ‌ زرگری راه می‌اندازند که بگویند ما از روحانی نیستیم!

نقوی‌حسینی بیان کرد: دولتمردانی همچون جهانگیری نمی‌توانند از عملکرد بسیار ضعیف دولت دفاع کنند و مجبورند سرشان را پایین بیاندازند و خود را از روحانی جدا کنند.