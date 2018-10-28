هوای استان ایلام نسبتا پایدار است

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون جو آسمان استان نسبتا پایدار است و گرد و غباری که در جو استان به وجود آمده بود در بیشتر مناطق استان از بین رفته است.

وی افزود: در مناطقی از قبیل لومار، آبدانان، دهلران گرد و غبار به صورت رقیق وجود دارد که تا اواخر وقت امروز رقیق تر خواهد شد، برای چند روز آینده در آسمان استان پدیده خاصی پیش بینی نشده و هوای نسبتا سرد صبحگاهی را تا اواسط هفته خواهیم داشت.

وی گفت: دمای شهر ایلام به ۱۹ درجه سانتی گراد رسیده و فردا صبح حداقل دمای شهر ایلام ۷ درجه خواهد بود.