  1. استانها
  2. ایلام
۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۳۲

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام:

هوای استان ایلام نسبتا پایدار است

هوای استان ایلام نسبتا پایدار است

ایلام-رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام گفت: هوای استان ایلام نسبتا پایدار است.

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون جو آسمان استان نسبتا پایدار است و گرد و غباری که در جو استان به وجود آمده بود در بیشتر مناطق استان از بین رفته است.

وی افزود: در مناطقی از قبیل لومار، آبدانان، دهلران گرد و غبار به صورت رقیق وجود دارد که تا اواخر وقت امروز رقیق تر خواهد شد، برای چند روز آینده در آسمان استان پدیده خاصی پیش بینی نشده و هوای نسبتا سرد صبحگاهی را تا اواسط هفته خواهیم داشت.

وی گفت: دمای شهر ایلام به ۱۹ درجه سانتی گراد رسیده و فردا صبح حداقل دمای شهر ایلام ۷ درجه خواهد بود.

کد مطلب 4444098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها