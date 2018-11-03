کلام امام خمینی(ره) برخاسته از قرآن بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی در دیدار آقای «عسگراُف» از فعالان شیعه از جمهوری تاتارستان روسیه با بیان اینکه امام خمینی (ره) بر اساس آیات الهی عمل کردند و به همین خاطر پیروز شدند، اظهار کرد: خداوند در آیه ۷ سوره محمد (ص) میفرماید «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم»، (ای کسانی که ایمان آوردهاید! اگر (آیین) خدا را یاری کنید، شما را یاری میکند و گامهایتان را استوار میدارد)؛ این آیه شریفه باور امام خمینی (ره) بود و بر اساس آن عمل کردند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که امام خمینی (ره) این آیه شریفه را باور کردند، در مقابل ظلم، استکبار، شوروی، امریکا و همه قدرتهای شیطانی ایستادند. ایشان باور داشتند که وقتی خداوند میفرماید «إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ»، (اگر خدا شما را یاری کند محال است کسی بر شما غالب آید)، یقیناً محقق خواهد شد.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) بر اساس آیه شریفه «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النّورِ/ وَالَّذینَ کَفَروا أَولِیاؤُهُمُ الطّاغوتُ یُخرِجونَهُم مِنَ النّورِ إِلَی الظُّلُماتِ»، (خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آوردهاند؛ آنها را از ظلمتها، به سوی نور بیرون میبرد. (اما) کسانی که کافر شدند، اولیای آنها طاغوتها هستند؛ که آنها را از نور، به سوی ظلمتها بیرون میبرند) باور داشتند که ما باید با خدا باشیم و اگر از خدا فاصله بگیریم در جبهه طاغوت، شیطان و کفر قرار میگیریم.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: خدا در آیه ۳۵ سوره نور فرمود: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (خدا نور آسمانها و زمین است)، «یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ»، (هر که را بخواهد با نور خویش هدایت میکند) و در آیه ۴۰ سوره نور فرمود: «وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ»، (خدا به هر کس نوری نداده باشد او را هیچ نوری نخواهد بود).
وی افزود: نور دو جلوه دارد که یک جلوه آن قرآن است و جلوه دیگر آن اهل بیت عصمت و طهارت (ع) هستند و رسول گرامی اسلام (ص) فرمودهاند این دو جداییناپذیر هستند.
آیتالله عابدینی اضافه کرد: امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به دلیل باور به قرآن و عمل بر اساس آن، انسانهای نورانی هستند و کلامشان برخاسته از آیات قرآن است.
امام جمعه قزوین گفت: در آیه ۳ سوره آل عمران آمده «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا»، (اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمیرساند). امام خمینی (ره) فرمودند امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و اینها ریشه قرآنی دارد.
وی بیان کرد: شهید بهشتی فرمود: «امریکا از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر». قرآن گفته است وقتی دشمنان شما با شما سخن میگویند اگر از شما امتیازی نگیرند و شما محکم باشید، عصبانی میشوند و از عصبانیت انگشتان دستشان را گاز میگیرند. حال که آنها از دست شما عصبانی هستند بگویید از عصبانیت بمیرید و کلام شهید بهشتی نیز این مبنای قرآنی را با خود به همراه دارد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین اضافه کرد: کلام امام خمینی (ره) برای اینکه از قرآن برخاسته بود، در جان انسانها نفوذ داشت و هر چقدر بتوانیم کلام خدا، پیغمبر (ص) و ائمه اطهار (ع) را به مردم برسانیم، به همان اندازه کلام ما در دلهای مردم نفوذ میکند.
آیتالله عابدینی یادآور شد: خداوند در آیه ۹۶ سوره نحل می فرماید: «مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ»، (آنچه پیش شماست تمام میشود و آنچه پیش خداست پایدار است)، بنابراین همه میباید تلاش کنیم مانند امام خمینی (ره) کارهایمان خدایی باشد تا ماندگاری پیدا کند.
وی با اشاره به نامه معروف و تاریخی امام خمینی (ره) خطاب به «میخائیل گورباچف»، آخرین رئیس جمهور شوروی در زمینه مرگ کمونیسم، گفت: در آن زمان که آیتالله جوادی آملی حامل نامه امام (ره) به مسکو بودند بنده شاگرد ایشان بودم.
امام جمعه قزوین ادامه داد: زمانی که ایشان از مسکو برگشتند بعضی از مسائل پشت پرده آن سفر را گفتند. ایشان فرمودند «گورباچف» گمان میکرد ما میخواهیم نامه را به ایشان تسلیم کنیم اما من به «گورباچف» گفتم این نامه با نامههای رهبران سیاسی جهان متفاوت است.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین افزود: آیتالله جوادی آملی خطاب به «گورباچف» گفته بودند این نامه کسی است از جنس انبیاء(ع) و من این نامه را باید برای شما تشریح کنم و یکی از مسائلی که فرموده بودند این بود که «روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزههای تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد».
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