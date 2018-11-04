به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ آسیا تنها یک بازی باقی مانده که طی آن تیم های پرسپولیس و کاشیما باید برای کسب عنوان قهرمانی در تهران به مصاف هم بروند، دو بازیکن از تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه ثبت دریافت بیشترین کارت‌های رنگی در این مسابقات قرار دارند تا صاحب عنوان خشن ترین بازیکن این فصل آسیا شوند.

سیامک نعمتی هافبک میانی سرخ پوشان که در دیدار رفت فینال دو بار کارت زرد از داور چینی مسابقه دریافت کرد و یکبار نیز کارت قرمز این داور را مقابل خود دید، با دریافت ۶ کارت زرد و یک کارت قرمز خشن ترین بازیکن آسیا است. نزدیکترین بازیکن به نعمتی، شجاع خلیل زاده است که این بازیکن نیز با ۵ کارت زرد بعد نعمتی دومین بازیکن خشن آسیا است.

در این لیست، روزبه چشمی مدافع آبی پوشان نیز با دریافت ۴ کارت زرد و یک کارت قرمز به همراه عاصم مادیو هافبک تیم الغرافه قطر با ۴ اخطار و یک اخراج بعد از نعمتی و خلیل زاده مشترکا سومین بازیکنان خشن لیگ قهرمانان محسوب می شوند.

دیدار برگشت دو تیم پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن از ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه ۱۹ آبان در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم در کشور ژاپن برگزار شد که با برتری دو بر صفر تیم کاشیما به پایان رسید.