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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۳۰

سوئیس: به دنبال کانال مالی برای تامین داروی ایران هستیم

سوئیس: به دنبال کانال مالی برای تامین داروی ایران هستیم

دولت سوئیس می‏‌گوید درحال رایزنی با مقامات ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا برای ایجاد کانال مالی است که تامین دارو و غذا علیرغم تحریم‎های ضدایرانی واشنگتن را میسر می‏‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سوئیس امروز دوشنبه همزمان با اجرای تحریم‌های ضدایرانی اعلام کرد که درحال مذاکره با ایران و آمریکا درباره کانال مالی برای مقاصد بشردوستانه است تا از بابت دسترسی ایران به دارو و غذا اطمینان حاصل شود.

در همین راستا، دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس (سکو) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: به حراست از منافع اقتصادی سوئیس پایبند بوده و از نزدیک روند پیشرفت اوضاع را دنبال می‌کنیم. مقامات سوئیس در تماس مستقیم با مقامات آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران هستند.

این بیانیه می‌افزاید: به‌ویژه درزمینه بشردوستانه، متعهد به تضمین ادامه روند تامین غذا و محصولات دارویی از سوئیس هستیم.

کد مطلب 4450770
مریم خرمایی

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