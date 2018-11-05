سوئیس: به دنبال کانال مالی برای تامین داروی ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سوئیس امروز دوشنبه همزمان با اجرای تحریمهای ضدایرانی اعلام کرد که درحال مذاکره با ایران و آمریکا درباره کانال مالی برای مقاصد بشردوستانه است تا از بابت دسترسی ایران به دارو و غذا اطمینان حاصل شود.
در همین راستا، دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس (سکو) با صدور بیانیهای اعلام کرد: به حراست از منافع اقتصادی سوئیس پایبند بوده و از نزدیک روند پیشرفت اوضاع را دنبال میکنیم. مقامات سوئیس در تماس مستقیم با مقامات آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران هستند.
این بیانیه میافزاید: بهویژه درزمینه بشردوستانه، متعهد به تضمین ادامه روند تامین غذا و محصولات دارویی از سوئیس هستیم.
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