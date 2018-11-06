اجرای پروژه های آبخیزداری برای مقابله با خشکسالی در اصفهان

محمد حسین شاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به آغاز بارش ها اجرای پروژه های آبخیزداری به منظور کنترل سیلاب و فرسایش بسیار پر اهمیت شده است.

وی از لازمه اجرای ۱۷ پروژه آبخیزداری در سطح شهرستان‌ها خبر داد و بیان داشت: با اجرای پروژه های آبخیزداری می توانیم سفره های آب را تغذیه کنیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: اعتبار این طرح ها بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال است به طوری که بیش از ۲۰ درصد از عملیات آنها از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی انجام شده است.

وی گفت: آبخیزداری شیوه مدیریت آب و خاک در حوزه های آبخیز است که با عملیاتی سازه‌ای همچون ایجاد بند سنگی ملاتی، بتنی، خاکی و بیولوژیک شامل بذرکاری، کپه کاری، احیای جنگل با کاشت نهال‌های مناسب اجرا می شود.

شاملی ادامه داد: در اجرای برنامه‌های آبخیزداری امسال سعی بر این است که با جامع نگری همراه با اجرای عملیات مکانیکی و سازه ای مباحث مربوط به آموزش، ترویج و توانمند کردن مردم ساکن در حوزه های آبخیز و موارد مربوط به حقوق مردم نیز لحاظ شود.

وی با اشاره به اینکه با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری بخشی از تنش آبی موجود در کشور برطرف خواهد شد،‌ افزود: با اجرای عملیات یاد شده بخش مهمی از مشکلات جمعیت زیستی که در اثر فرسایش و از دست دادن خاک حاصلخیز که از طرق مختلف طعمه سیل و یا فرسایش بادی می شود، برطرف خواهد شد.