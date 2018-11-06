سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، محدودیت‌های ترافیکی ایام عزاداری و تعطیلات از روز سه‌شنبه (۱۵ آبان) تا روز دوشنبه (۲۱ آبان) را به شرح زیر اعلام کرد:

تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز سه شنبه (۱۵ آبان) تا ساعت ۶ صبح روز یک شنبه (۲۰ آبان) از محورهای کرج -چالوس، هراز -فیروزکوه و محور تهران -سمنان -مشهد، محورهای قوچان -مشهد، سبزوار -مشهد و تربت حیدریه -مشهد و بالعکس ممنوع است. لازم به ذکر است که تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بدون مانع است.

در محور کندوان نیز تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ الی ۲۴ روز سه شنبه (۱۵ آبان) از مرزن آباد به سمت کرجممنوع است و با اعلام ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ الی ۲۴ روز سه‌شنبه (۱۵ آبان) از کرج به سمت مرزن آباد به صورت یک‌طرفه خواهد بود.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه (۱۸ آبان) از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و با اعلام ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ الی ۲۴ روز جمعه (۱۸ آبان) از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک‌طرفه خواهد بود.

در محور هراز نیز تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ الی ۲۴ روز جمعه (۱۸ آبان) از رودهن به سمت آمل ممنوع است و از ساعت ۱۵ الی ۲۴ روز جمعه (۱۸ آبان) از آب‌اسک به سمت رودهن به صورت یکطرفه خواهد بود.

در محور کندوان تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج -چالوس و بالعکس ممنوع است. در محور هرازنیز تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع اعلام شده است.

تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز سه شنبه (۱۵ آبان) و ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۱۶، ۱۷ و ۱۸ آبان) از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است. در محور فیروزکوه نیز تردد کلیه تریلرها به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه (۱۶ و ۱۸ آبان) از تهران به قائم‌شهر و بالعکس ممنوع است.

همچنین بر اساس اعلام پلیس راه در محور آستارا -اردبیل و بالعکس تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه‌شنبه (۱۵ آبان) و از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه (۱۸ آبان) در محور فوق ممنوع است.

در محورهای قدیم قزوین -رشت و بالعکس تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز سه‌شنبه (۱۵ آبان) همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه (۱۸ آبان) در این محورها ممنوع است.

در باند رفت سلفچگان -قم (به سمت قم) تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۶ تا ۲۴ روز جمعه (۱۸ آبان) ممنوع و مسیر جایگزین محور اتوبان ساوه است.

در محورهای فاروج -شیروان، شیروان -بجنورد، بجنورد -جنگل گلستان و بالعکس نیز تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴ تا ۲۲ روز سه‌شنبه (۱۵ آبان) و از ساعت ۸ تا ۲۲ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۱۶، ۱۷ و ۱۸ آبان) در این محورها ممنوع است.

تردد کلیه وسایل نقلیه شامل تریلر، کامیون و کامیونت به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۲ روزهای دوشنبه تا جمعه (۱۴ تا ۱۸) آبان در محورهای اصلی استان ممنوع است، همچنین تردد کلیه وسایل نقلیه از محور قدیم مشهد- ملک آباد از ساعت ۶ الی ۱۷ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه (۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ آبان) ممنوع است و برای تردد زائران پیاده اختصاص می‌یابد.

محور مشهد به ملک آباد نیز از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز پنجشنبه (۱۷ آبان) و ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه( ۱۸ آبان) از مشهد به سمت ملک آباد به صورت یک‌طرفه خواهد بود.